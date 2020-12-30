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「吹哨1周年」數十萬網友微博熱搜「李文亮」

記者林則宏／綜合報導
武漢市中心醫院眼科醫生李文亮去年的今天，因在朋友圈提醒同為醫生的同學們，警惕武漢出現類似SARS的疫情，四天後遭轄區派出所傳喚並訓誡。（取材自微博）
武漢市中心醫院眼科醫生李文亮去年的今天，因在朋友圈提醒同為醫生的同學們，警惕武漢出現類似SARS的疫情，四天後遭轄區派出所傳喚並訓誡。（取材自微博）

12月30日是「吹哨人」武漢市中心醫院眼科醫生李文亮吹哨一周年，儘管李文亮已於今年2月7日因新冠肺炎不幸過世，但「李文亮」這三個字今天仍登上微博熱搜，不少民眾來到李文亮的個人微博，祝他新年快樂。

一年前的今天下午5點多，李文亮在微信群裡提醒他的同學們：「華南海鮮市場確診了7例SARS」，讓他同樣擔任醫生的同學們務必注意防範。但4天後，李文亮就因「在互聯網發布不實言論」，遭轄區派出所傳喚並訓誡。

一年後的今天，全球新冠肺炎感染者已經超過8190萬人，死亡人數近180萬。儘管已經離世十個多月，李文亮的微博每天依然有許多人前來留言、訴說心事、向他問好，甚至因此被稱為宛如中國的網上「哭牆」。

截至今天下午，「李文亮」三個字在微博熱搜榜，有超過63萬人在微博上搜索「李文亮」，許多網友還在李文亮的微博上向他問好、表示感謝，並祝他新年快樂。

李文亮生前接受財新網專訪時曾說，「我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音。」但今年初隻身前往武漢，實地採訪當地疫情的公民記者張展，28日上午在上海仍被以「尋釁滋事」之名，重判4年徒刑。

今天是李文亮「吹哨」一周年，許多大陸民眾前往李文亮的微博向他問候。（取自李文亮微...
今天是李文亮「吹哨」一周年，許多大陸民眾前往李文亮的微博向他問候。（取自李文亮微博）

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