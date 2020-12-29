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阿里遭監管纏身 馬雲身價2個月縮水110億美元

編譯洪啟原／綜合外電
馬雲的個人淨值自10月底以來大幅縮水近110億美元。(美聯社)
馬雲的個人淨值自10月底以來大幅縮水近110億美元。(美聯社)

自從中國10月底開始嚴加審查阿里巴巴集團和其他科技巨頭後，馬雲的個人淨值已大幅縮水近110億美元。彭博資訊形容馬雲的麻煩堆積如山。

就在數月前，這位阿里巴巴聯合創辦人還很有希望藉著螞蟻集團的上市案，奪回亞洲首富寶座，但這樁堪稱全球規模最大的上市案突然遭中國監管部門喊卡。

中國監管機構還公布一項規則草案，用來遏制中國科技業反競爭的做法，並在上周對阿里巴巴涉嫌壟斷的行為啟動調查。

根據彭博億萬富豪指數，馬雲今年的淨資產一度登上617億美元高峰，但經歷這一連串事件後，已縮水近110億美元至509億美元，在全球富豪的排行也滑落至第25名。

56歲的馬雲正身處監管風暴的中心，但他不是唯一感受到壓力的人。

北京當局的審查趨嚴，迫使投資人重新思考自己的持有部位，儘管防疫封鎖措施推升電商服務需求激增，帶動中國相關類股今年稍早一路飆漲。

中國幾大科技巨頭的市值，在近幾周合計蒸發數千億美元。自11月初以來，馬化騰的騰訊控股大跌15%，外送平台美團也從11月觸及的高點重挫近20%。

中國華興資本宏觀與策略研究負責人Bruce Pang表示，有一系列類似的跡象顯示，中國科技巨頭持續受到本國監管機構監控，反壟斷草案修訂和反壟斷調查只是冰山一角。

中國 美元 馬雲

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