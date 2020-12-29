習近平：脫貧攻堅勝利 全面推進鄉村振興

中共總書記習近平。（新華社資料照片）

中共 總書記習近平 今天在中央農村工作會議上說，脫貧攻堅取得勝利後，要全面推進鄉村振興，並稱這是「三農」（農業、農村、農民）工作重心的歷史性轉移。

中央農村工作會議是中共部署來年農村工作的最高工作會議。中國央視新聞聯播今晚報導，會議28、29日在北京舉行。

據報導，習近平說，黨中央決定，脫貧攻堅目標任務完成後，對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期。過渡期內要保持主要幫扶政策總體穩定。對現有幫扶政策逐項分類優化調整，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡。

他說，全面實施鄉村振興戰略的深度、廣度、難度都不亞於脫貧攻堅。

據報導，所謂的鄉村振興內涵有7點：一是要加快發展鄉村產業，讓農民更多分享產業增值收益。二是要加強社會主義精神文明建設，加強農村思想道德建設。三是要加強農村生態文明建設，加強土壤汙染、地下水超採、水土流失等治理和修復。

四是要深化農村改革，激發農村資源要素活力。五是要實施鄉村建設行動，在推進城鄉基本公共服務均等化上持續發力；推進農村人居環境整治提升行動；注重保護傳統村落和鄉村特色風貌。

六是要推動城鄉融合發展見實效，促進農業轉移人口市民化，要把縣域作為城鄉融合發展的重要切入點。七是要加強和改進鄉村治理，深入推進平安鄉村建設。

此外，習近平重申「要牢牢把住糧食安全主動權」，要嚴防死守18億畝耕地紅線，採取「長牙齒」的硬措施，落實最嚴格的耕地保護制度；「地方各級黨委和政府要扛起糧食安全的政治責任」。

他說，在向「第二個百年奮鬥目標」（到2049年建成社會主義現代化強國）邁進的歷史關口，鞏固和拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化，是需要全黨高度重視的一個關係大局的重大問題。

據報導，會議還討論了「中共中央、國務院 關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見（討論稿）」。

中共先前訂立目標，要在2020年確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部摘帽（除名）、解決區域性整體貧困。習近平12月3日在中共政治局常委會會議上宣布如期完成「新時代脫貧攻堅目標任務」。

「鄉村振興戰略」則是習近平2017年10月在中共十九大報告中提出。