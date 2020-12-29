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傳蘋果供應商藍思科技 雇用遭強制勞動的穆斯林

編譯林奕榮／綜合外電

據華盛頓郵報報導，人權組織、科技公司監督團體「科技透明計畫」（Tech Transparency Project）披露的文件顯示，蘋果公司供應商藍思科技遭控雇用遭強制工作的穆斯林勞工

藍思科技是中國的手機玻璃製造商，該公司暫未回應置評請求。

華郵表示，藍思科技也是電商巨擘亞馬遜、電動車大廠特斯拉的供應商。特斯拉暫未回應這項報導；亞馬遜發言人克魯斯（Samantha Kruse）拒絕置評。

「科技透明計畫」負責人保羅（Katie Paul）表示：「我們的研究表顯示，蘋果公司的供應鏈使用強迫勞動力的程度，遠超出該公司所承認。」

蘋果發言人羅森史塔克（Josh Rosenstock）向華盛頓郵報表示，該公司已確認藍思科技並未雇用任何來自新疆的維吾爾族勞工。

今年稍早，蘋果曾表示，該公司的其他供應商均未雇用從新疆轉移過來的維吾爾族勞動力。

羅森史塔克表示：「蘋果絕不容許強迫勞動，本公司進行供應商評估，包括突擊檢查時，其中一項就是檢查是否有強迫勞動的情況。這些保護措施適用於整個供應鏈，無論勞工的職務或工作地點。任何違反本公司政策的行為，都將立即處置，包括可能將業務終止。」

蘋果 勞工 特斯拉

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