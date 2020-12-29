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繼阿里後 中國反壟斷再向最大外賣平台美團開刀

記者戴瑞芬／即時報導
美團被爆，外賣支付界面没有支付寶選項。取自中國經濟周刊
美團被爆，外賣支付界面没有支付寶選項。取自中國經濟周刊

繼阿里巴巴後，大陸反壟斷大刀再砍向外賣平台「美團」， 北京知識產權法院今（29）日證實已立案審理。

美團是大陸最大的外賣平台，據統計，美團在大陸外賣行業的市佔已上升至68.2%。而餓了麼及其他平台共計31.8%。

美團最新發布的2020年第3季財報顯示，整體營收年增28.8%至人民幣354億元，餐飲外賣交易額達人民幣1522億元，到店、酒旅業務收入達人民幣65億元 。外賣一哥美團的年度活躍商戶數已增長至650萬，年度交易用戶數達4.8億。

中國經濟周刊報導，今年7月底，美團被爆用戶在使用美團支付時發現，美團月付和銀行卡支付為第一優先選擇，微信支付、ApplePay也在支付選擇列表上，但沒見到支付寶

值得注意的是，大陸外賣平台以美團跟餓了麼兩強相爭，餓了麼背靠阿里，美團則有騰訊入股投資撐腰。騰訊系對美團的直接持股占已發行普通股比例超過17%，是第一大股東。阿里巴巴也曾經是美團的股東之一，但2016年已分手，目前美團的前十大股東中，已無任何阿里關聯公司的身影。

這次美團踩雷，主要是被舉報利用其市場支配地位，取消阿里旗下的支付寶通路，使得消費者無法在平台APP中透過支付寶進行支付。

雖然美團取消支付寶通路，涉嫌利用壟斷地位侵害消費者權益；但這是互聯網行業普遍存在的現象，淘寶、天貓等平台也沒有相對提供微信支付的通路。

針對互聯網平台巨頭「二選一」涉嫌違反反壟斷，大陸官方開始祭出強監管開鍘。中國經濟周刊報導，美團遭遇反壟斷訴訟， 北京知識產權法院民事案件受理通知書（2020）京73民初888號顯示，美團被市場舉報濫用市場支配地位糾紛案，經審查，符合《中華人民共和國民事訴訟法》規定的受理條件，北京知識產權法院決定立案審理。

截至目前，取代「BAT」（百度、阿里、騰訊）的「ATMX」（阿里、騰訊、美團、小米）被反壟斷監管已經折戟一半，港股上市的美團原本傳出將在大陸第二上市，目前可能步入螞蟻後塵，延後原定計畫。

支付寶 人民幣 北京

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