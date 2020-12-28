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傅聰父文革時自縊 寫給兒的家書成了中國父母聖經

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傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

中國新聞組／北京29日電
傅雷家書。（取材自豆瓣）
傅雷家書。（取材自豆瓣）

「鋼琴詩人」傅聰用鋼琴征服世界各國，他的翻譯家爸爸傅雷所著的「傅雷家書」在中國被稱為「父母聖經」，但傅聰說他不敢看「家書」，因為每一次看都太激動、太動感情。

「傅雷家書」是傅雷與太太朱梅馥在見不到兒子傅聰時，以書信書寫思念之情；1981年傅聰的弟弟傅敏，把傅雷寫給傅聰的家書整理出版「傅雷家書」，不過初版僅收錄傅雷與朱梅馥的書信，主要是當時傅聰不希望自己寫回家的信公諸於世，後來才陸續有收錄傅聰回信的版本問世。

人民網報導，幾乎所有與傅聰初次見面的中國人都要提到那部「傅雷家書」，對於中國讀者來說，「傅雷家書」的意義已經遠非「家書」而是影響了中國幾代知識分子的一本書。

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報導指出，傅聰說，他其實不看「家書」，因為不敢看，每一次要看都太激動，整天就沒辦法工作了，太動感情了。傅聰覺得「家書」的意義最簡單來說，就是我父親追求的是一種精神價值，就是這個東西，人活著就是為了一個精神的東西。

傅雷是法國文學的重要翻譯者，曾翻譯過15部法國文豪巴爾札克作品，但傅雷夫妻兩人在文革期間被打成「右派份子」，於1966年雙雙上吊自殺，成為傅聰一生的遺憾。

傅聰曾回憶，自小在家中客廳聽著父親與藝文界人士談藝術、談文化。傅雷曾安排傅聰學畫，後又觀察到傅聰聽唱片時，對音樂特別喜愛，因此安排他學琴，媽媽朱梅馥為培育兒子，賣掉首飾買鋼琴。

傅聰也說過，他信奉父親的教導，「我父親說，第一做人，第二做藝術家，第三是音樂家，最後才是鋼琴家，這個順序，我始終認為，非常正確。

中國

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