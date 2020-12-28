中國科興疫苗效力說法莫衷一是 恐傷外界信心

中製疫苗成為搶手貨，圖為科興疫苗。(路透)

一些國家準備大規模接種中國科興生技公司研發的武漢 肺炎疫苗 ，但這支疫苗究竟防護力多高，至今僅若干國家公布零散數據。專家警告，這恐怕會影響外界對這支疫苗的信心。

土耳其的研究人員24日表示，根據試驗期間分析，科興研發的2019冠狀病毒疾病（Covid-19，武漢肺炎）疫苗CoronaVac保護效力為91.25%。但同一天，巴西公布的數據卻顯示，這支疫苗的效力介於50%和90%。兩相對照令人無所適從。

印尼也考慮大規模接種科興疫苗。但國營生技公司Bio Farma本月稍早先是宣稱這支疫苗保護效力達97%，後來又改口說有必要等待完整數據出爐才能確定，反覆立場令眾人困惑。

事實上，巴西先前已3度延後發布科興疫苗的保護力數據。科興仍在等待整合全球各地試驗數據，參與國家還有智利。

路透社報導，由於許多開發中國家已與科興簽訂供應合約，因此這支疫苗的保護力數據受到密切關注。比起美國 藥廠輝瑞（Pfizer）和合作夥伴BioNTech及美國公司莫德納（Moderna）各自研發的武漢肺炎疫苗，科興疫苗更容易儲存運送。

專家表示，疫苗在不同設定下出現不同保護力比率，並非罕見，因為試驗計畫書、數據規模和人口差異都可能影響結果；但至今CoronaVac疫苗保護力數據發布的方式，卻引發一些疑慮。

位於韓國首爾專門關注疫苗研究的非營利組織「國際疫苗研究所」（International Vaccine Institute，IVI）所長傑洛姆‧金（Jerome Kim）指出，一般疫苗會「非常希望第一次公布（保護力）數據時就能有說服力。輝瑞和莫德納做到這點，（英國藥廠）阿斯特捷利康（AstraZeneca）則差一點」。

但科興疫苗至今只有「數個『外洩』數據，和暗示保護力可能不如其他疫苗的各種說法。或許明年1月發布的最終報告會更有說服力」。

截至目前科興並未回覆置評要求。