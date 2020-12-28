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1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

無懼變種病毒 人民幣匯率盤堅向上

記者劉秀珍╱即時報導
交通銀行台北分行認為，大陸防疫形勢良好，人民幣對美元升值機率高。路透
交通銀行台北分行認為，大陸防疫形勢良好，人民幣對美元升值機率高。路透

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋28日表示，人民幣漲勢雖受疫情升溫而暫緩，但大陸整體防疫形勢良好，且有宏觀經濟數據支撐，展望後市，人民幣匯率走勢仍較其他貨幣強勢。

新一波疫情肆虐不容小覷，日本政府已於周末宣布，由於在東京檢測出多人染有與英國一致的變種病毒，緊急宣布暫時暫停所有國家和地區的入境。

施力瑋指出，鎖國政策在短期消息面上雖不利於風險資產波動，但長期來看隨著疫苗接種陸續展開，配合各國迅速、嚴格的疫情控管，市場抗壓性已明顯提高。

上周初原本一連串利空消息襲來，包括肺炎變種病毒產生，以及脫歐談判陷入僵局等，各種不確定性施壓下，美元重獲投資人追捧，非美貨幣大致走弱，離岸人民幣也貶至6.54元附近。

周間美國兩會通過近9,000億美元的紓困法案，但礙於川普對紓困細項內容大肆批評，後續法案通過變數仍在，避險買盤依舊支撐美元底部，投資人亦不願過度樂觀。

不過隨著疫情利空淡化以及英國退歐達成協議，市場風險意識開始回溫，美元指數回弱，人民幣跌幅跟著收斂，最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約76點，收在6.5104元，升值幅度0.12%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約18點，收在6.5418元，貶值幅度0.03%。

貨幣市場方面，年內短率明顯下行，供給平穩無虞，質押式隔夜利率驟降近百點，一度破歷史新低；而跨年資金供給雖保守，但有賴於監管淨投放日日不間斷，利率上行幅度尚在合理範圍。

公開市場方面，12月的貸款市場報價利率(LPR)一如預期連續八個月不變，同時為挹注跨年市場流動性、分散資金落點和平滑到期缺口，人行提前於上周重啟14天逆回購交易，全周累計淨投放人民幣3,700億元。

整體而言，儘管經歷了年末連續兩回中期借貸便利(MLF)操作(11月末新增、12月中爆量)，突顯監管維護市場穩定不遺餘力，但市場對於明年貨幣政策將加速收緊的擔憂仍在。

不過在大陸中央經濟工作會議結束後，監管機構已明確提示，「保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，政策操作上不急轉彎」，此番表態有助穩定市場信心，並為明年貨幣政策執行下了最佳註解。

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