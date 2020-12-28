在中國台灣人消費觀念變了 不再拒買無牌商品

來自台灣的朱華珍在上海工作、生活約10年，曾從事與網路相關行業，關注大陸網購領域的發展變化，自己現在也是社群團購的團長。中央社

中國網路巨頭入局社區團購平台，引發監管當局出手反壟斷，也讓外界關注到零售業生態正在變化。疫情之後，社區團購和社群 團購變得更熱門，其中也有來自台灣 的「團長」參與。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）去年底爆發，今年初疫情嚴重期間，中國許多城市的社區採封閉式管理，民眾開始習慣在群組內溝通日常採買、生鮮食品再統一配送到社區的生活。「上網買菜」變得就像點餐廳的外送一樣自然，前者是自己做飯，後者是吃別人做好的。

中國大陸電商 發達，淘寶、京東這些電商平台占據大半零售業江山，但在大城市的郊區或小城市，能宅配的生鮮電商還不普及，社區團購因此有了成長的空間。

2017年前後，在社群平台微信上出現越來越多「社區團購」和「社群團購」，由團長負責推薦商品、活絡氣氛、收集訂單。不少團長發現，這樣的經營模式與抽佣金，比起到電商平台開一家虛擬店還要低成本。

「社區團購」是以居住在社區附近的居民為主，購買的主要是生鮮食品，透過「前一天下單、貨送到團購點、消費者自提」的方式經營。

對於供貨者來說，這種銷售減少囤貨和配送成本、更有效率，團購也可以壓低價格。團長通常就是社區雜貨店或小超市的經營者，也可能是家庭主婦。

「社群團購」則不受地域限制，群組內的成員來自各地，購買的產品五花八門。團長通常有自己的貨源，也對自己的群友有一些認識，知道哪些人適合哪一類的東西。

來自台灣的朱華珍目前居住在上海，是一名社群團購的團長，經營一個300人的團購群組。她原本也想經營社區電商，但考慮到不是上海人，在地緣人脈上比較沒有優勢。

好團長有好的獲客及拼單能力， 這也就是為什麼去年起阿里巴巴、京東、美團、滴滴出行這些網路平台業者以雄厚資本投入經營社區電商後，便掀起了「團長爭奪戰」。據報導，有些社區團購的團長在好幾個社區平台都兼職。

相較於社區團購，有觀察認為，社群團購發展更為蓬勃，甚至有可能發展成下一代的新淘寶。

朱華珍告訴中央社記者，她能明顯感受到疫情前後的消費變化。以生活在大陸的台灣人為例，過去他們不能接受沒有品牌的東西，但疫情後變得能接受「品質可以但沒有品牌」的產品，譬如衣服和一些日用品。這讓團購的品項選擇變得更多。

據她表示，疫情期間，中國有些產品一度很難出口，其中就有些透過社群平台銷售，消費者接觸得多了也就有習慣了。

朱華珍說，經營社群電商不需要囤貨，向群友收到錢後才出貨，沒有什麼成本和風險，但這一行賣的是「信任」，看重的是人與人之間的關係，也要能處理客訴問題。「有人跟我說，喜歡在我這裡買東西，覺得可以相信我，而不是淘寶店的制式回覆。」

看準團購市場成長，社群平台微信也提供一些內建的功能，譬如「群接龍」和「快團團」等，幫助一些想經營團購的人更容易入門，也能跟其他團長拿貨。

一般來說，一個500人的團購群組，團長平均一個月賺得的利潤約人民幣1萬元。如果不到這個金額，團長也可能會放棄經營。

上述兩種團購模式，對台灣人來說，陌生中也有熟悉感。

來自台灣、在上海有10幾年零售業及食品行業經驗的黃盈智分析，台灣的便利商店非常方便，就扮演了有如社區團購點集貨、取貨的角色；而便利商店推出的型錄服務，也是推薦商品團購的一種方式。

兩岸在團購發展的不同，除了市場規模、城市便利程度及購物習慣造成的差別外，黃盈智說，在大陸討論生意模式時，最常講的是「這有沒有碰觸到紅線」，沒有就先做做看；而在台灣，如果規定不明確的，通常會先向主管機關確認。

日前，中國國家市場監管總局終於為大陸的社區團購發展劃下紅線，從定價等方面防止壟斷，營造更公平競爭環境，避免賣菜的小商家被大公司的補貼逼走，最後消費者也得不到好處。

正在規劃社區購物平台的黃盈智說，這應是正確的方向，對產業上下游來說更健康，也可以減輕行業新進入者測試市場的壓力。