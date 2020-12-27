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螞蟻：已著手制定整改方案和工作時間表

記者賴錦宏／台北報導
螞蟻集團稱，將成立整改工作組，全面落實約談要求。(報系資料照)
螞蟻集團稱，將成立整改工作組，全面落實約談要求。(報系資料照)

中國多個金融管理部門於12月26日聯合約談螞蟻集團。對此，螞蟻集團27日最新發布公告稱，螞蟻集團會在中國金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。

香港信報財經網，螞蟻公告稱，螞蟻集團將遵循市場化、法治化的原則，健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水平、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護，全面提高業務經營的合規水平和社會責任意識。

螞蟻集團已立即着手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。在全力保證業務合規的同時，螞蟻集團會加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則：不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。

螞蟻集團表示，將利用此次契機，夯實企業合規發展的根基，在服務實體經濟和遵從金融監管的前提下，堅持守正創新，堅持服務小微，通過發展金融科技助力提高金融服務效率和普惠性，並不斷提升國際競爭力，為構建雙循環新發展格局貢獻力量。

中國人民銀行副行長潘功勝27日就約談情況指出，螞蟻集團目前經營中存在的主要問題，包括公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

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