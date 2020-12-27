約談螞蟻集團後 人行提出5點整改要求

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等大陸金融管理部門，12月26日聯合約談螞蟻集團。（取材自澎湃新聞）

中國 人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門12月26日聯合約談了螞蟻集團，中國人民銀行副行長潘功勝今天提到，金融管理部門對螞蟻集團提出了五點整改要求，包括回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭；依法持牌、合法徵信業務；依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求等。他並指出螞蟻集團經營的主要問題，包括公司治理機制不健全、藐視監管合規要求等。

據新華社報導，談到此次約談背景，潘功勝表示，近期中共中央政治局會議、中央經濟工作會議對強化反壟斷和防止資本無序擴張等作出了一系列重要部署，對做好相關金融管理工作提出了明確要求。金融管理部門將以此為根本遵循，依法依規監管金融市場主體，嚴肅查處違法違規行為，強化約束資本無序擴張。

他指出，作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守大陸國家法律法規，必須將企業發展融入到大陸國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。

至於這次約談主要內容，潘功勝表示，金融管理部門根據金融法律法規及監管要求，指出了螞蟻集團目前經營中存在的主要問題：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

他表示，金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求：一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險 、理財等金融活動。五是依法合規開展證券 基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

潘功勝強調，螞蟻集團要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，對標監管要求，盡快制定整改方案和實施時間表。同時，要加強風險管控，保持業務連續性和企業正常經營，確保對公眾的金融服務質量。金融管理部門將與螞蟻集團保持密切溝通，充分聽取其意見建議。

針對金融管理部門對金融科技監管的政策取向，他表示，金融管理部門將一如既往鼓勵、支持金融科技企業在服務實體經濟和遵從審慎監管的前提下守正創新，推動金融科技成為助推大陸國內國際雙循環的重要力量。金融科技企業要堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，樹立嚴格遵守金融監管要求的合規意識、堅決維護公平競爭環境的市場意識、以消費者權益保護為核心的服務意識。

他並指出，未來監管的政策取向將遵循以下原則：一是堅決打破壟斷，糾正、查處不正當競爭行為，維護公平競爭市場秩序。二是堅持所有金融活動必須依法依規納入監管，堅持金融業務必須持牌經營，堅持對各類違法違規行為零容忍。三是堅持兩個毫不動搖，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和社會創造力，增強大陸金融科技企業在全球的核心競爭力。