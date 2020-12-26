黎智英獲准保釋 中國官媒：逃走誰負責？

香港壹傳媒創辦人黎智英日前獲香港高等法院批准保釋，引發各界關注。圖為黎智英5月5日抵達西九龍裁判法院，為其遭指控涉嫌參與未經批准集結案件出庭。（新華社）

香港 壹傳媒創辦人黎智英日前獲香港高等法院批准保釋，引發各界關注，如今中國 官媒開始把茅頭對向法院，提出尖銳批判，人民日報就刊文稱，香港內外普遍質疑，「黎智英身負重罪，倘若藉此逃遁或在保釋期間繼續禍亂香港，誰來負責？」

文章指出，黎智英身負多項指控，其中包括因涉嫌違反香港國安法被指控，該法第42條明確規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」該條款非常明確，「不得准予保釋」是常態，除非在特殊情況下，即法官不是「有理由相信」，而必須是「有充足理由相信」嫌疑人不會繼續作惡，才能准予保釋。這意味著，准予保釋是例外，且門檻很高。

文章批評，黎智英惡名昭彰，極度危險，卻成為香港以違反國安法罪名逮捕的嫌疑人中，首個被保釋的人，實在匪夷所思。香港國安法立法後，如果像黎智英這樣的亂港禍首都可以保釋，還有誰不能保釋？

文章稱，黎智英財力雄厚，關係網密布，無論是藏在家中策劃亂港行動，還是棄保潛逃，都不是難事；另一方面，黎智英是一些外部勢力的重要棋子，反華價值很大，外部勢力也有為其逃港提供方便的動機。由此看來，法官設定的保釋條件幾乎形同虛設，與黎智英對國家安全可能造成的危害完全不成正比。

文章說，如果不信，不妨看看許智峰等人，哪個不是保釋後潛逃，連一個「小年輕」曾志健都有辦法逃跑，更何況「能量」比他大了不知多少倍的黎智英？這些慘痛的教訓難道還不足以警醒？

針對管轄權問題，文章指出，香港國安法第55條明確規定，案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的，經相關法律程序，由駐香港特別行政區維護國家安全公署行使管轄權。長期以來，黎智英在網路、媒體上公開呼籲外國制裁香港，自港國安法實施以來，相關言行仍未停止。美國 對香港的一系列制裁，黎智英無疑發揮了重要幫兇作用。而黎智英被捕後，美副總統潘斯、國務卿龐陪歐等迅速跳出來，施壓港府放人。這恰恰進一步坐實了勾結外國或境外勢力等相關指控。

文章質疑，凡此種種，難道還不足以啟動第五十五條的相關規定？正是在這種情況下，很多香港市民呼籲，駐港國安公署完全可以依法果斷出手介入此案，這有充足的法律依據。

文章最後說，香港律政司已正式向終審法院提出上訴，並要求在等候處理上訴許可期間再度羈押黎智英。期待香港司法機關嚴格落實基本法、香港國安法規定，作出正確選擇。在中國的土地上，在香港國安法公布之後，像黎智英這樣的叛國亂港分子必將受到法律的懲罰。