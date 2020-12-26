北京市倡議民眾在京過大年 民眾擔心春運受阻

北京 市政府24日公開呼籲市民留在北京過年，在倡議公務員和國企員工帶頭示範後，25日晚間又透過官媒製作「市民朋友，我們在京過大年」圖卡，介紹假期防疫 措施，引起討論。

不少中國 民眾認為，近來北京及其他城市陸續出現新冠（武漢）肺炎零星病例，中央下令要減少元旦及春節人員流動後，北京市官方就倡儀市民「在京過大年」並要官員示範，如今又積極宣傳「在京過大年」，官方似有可能採取一些人潮限制措施，而「春運」則是觀察的重要指標。

對於即將到來的春運，是否會有人潮流動限制措施，中國官方至今尚未宣布措施。但在中國網路上，不少在大城市居住的外地民眾，已經在熱議春運是否將採取限制措施，屆時能否順利返鄉的話題。

議論的要點包括，北京市防疫工作領導小組24日已宣布，北京市地鐵將實施最大容量90%的限流措施，而各電影院、網咖等娛樂演出場所也實施75%的限流，屆時是否運用在「春運」及景點，有待觀察。

北京日報25日晚間以「市民朋友，我們在京過大年」為題，將北京市防疫工作領導小組23日決議、24日公布的防疫措施製作成圖表，並歸納為「防控20條」，其中即包括上述地鐵、娛樂場所的2項限流措施。

「防控20條」中另一個受到注意的，仍是「留京過年」的倡議。北京市防疫工作領導小組的決議提到，倡議在北京各黨政機關幹部和國有企業、事業單位工作人員「帶頭在京過節」，並提倡「市民群眾在京過大年」；且倡導各地旅行社不組織旅行團進入北京。

中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳24日印發「關於做好2021年元旦春節期間有關工作的通知」，第1項就提到，要減少「兩節（元旦及春節）期間人員流動和聚集」，確保「不出現規模性輸入和反彈」。