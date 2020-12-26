我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

莫德納疫苗首例不良反應 波士頓醫師心悸暈眩送急診

中國明年「全國兩會」拍板 3月5日召開

特派記者陳言喬／北京26日電
中國召開全國兩會的北京人民大會堂。（取材自百度）
中國召開全國兩會的北京人民大會堂。（取材自百度）

中國明年「全國兩會」時間確定。中國13屆全國人大常委會26日表決通過了關於召開13屆全國人大四次會議的決定。根據決定，「13屆全國人大四次會議將於2021年3月5日在北京召開」。

新華社報導，決定建議13屆全國人大四次會議的議程是：「審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標綱要草案、審查「2020年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2021年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2020年中央和地方預算執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案」。

審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告、審議最高人民法院工作報告、審議最高人民檢察院工作報告。

另，日前召開的政協第13屆全國委員會主席會議，審議通過了關於召開政協第13屆全國委員會第四次會議的決定（草案），建議全國政協13屆四次會議於明年3月4日在北京召開。

預算 北京 中國

上一則

疫情再起 北京順義區宣布進入「戰時狀態」

延伸閱讀

明年全國人大3月5日開「或不用視訊方式」

明年全國人大3月5日開「或不用視訊方式」
中國擬立反食品浪費法 拍「大胃王吃播」恐觸法

中國擬立反食品浪費法 拍「大胃王吃播」恐觸法
憂北京間諜趁機入侵… 香港民眾特別庇護法案 共和黨參議員擋下

憂北京間諜趁機入侵… 香港民眾特別庇護法案 共和黨參議員擋下
代理敵對勢力要登記 法界批瞎爆、有違憲之虞

代理敵對勢力要登記 法界批瞎爆、有違憲之虞

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」