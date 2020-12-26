中國明年「全國兩會」拍板 3月5日召開

中國召開全國兩會的北京人民大會堂。（取材自百度）

中國 明年「全國兩會」時間確定。中國13屆全國人大常委會26日表決通過了關於召開13屆全國人大四次會議的決定。根據決定，「13屆全國人大四次會議將於2021年3月5日在北京 召開」。

新華社報導，決定建議13屆全國人大四次會議的議程是：「審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展第14個五年規畫和2035年遠景目標綱要草案、審查「2020年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2021年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2021年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2020年中央和地方預算 執行情況與2021年中央和地方預算草案的報告、2021年中央和地方預算草案」。

審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告、審議最高人民法院工作報告、審議最高人民檢察院工作報告。

另，日前召開的政協第13屆全國委員會主席會議，審議通過了關於召開政協第13屆全國委員會第四次會議的決定（草案），建議全國政協13屆四次會議於明年3月4日在北京召開。