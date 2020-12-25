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新冠秋冬疫情襲中 北京也出現本土病例

中央社／台北26日電
中國25日新增20例COVID-19確診病例，其中本土病例有8例，出現在北京和遼寧。圖為北京地鐵。（中新社）
中國25日新增20例COVID-19確診病例，其中本土病例有8例，出現在北京和遼寧。圖為北京地鐵。（中新社）

中國25日新增20例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例有8例，出現在北京和遼寧。

中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增20例COVID-19確診病例，其中境外移入12例，包括上海通報的5例、雲南2例、福建1例、湖南1例、廣東1例、四川1例，和陝西1例。

25日新增的本土病例共有8例，分別是北京通報的2 例，和遼寧的6例。當天沒有新增死亡和疑似病例。

北京日報報導，北京新增的2例確診者都住在順義區。其中1名病患，是當地銷售冷鮮食品的貨運店員工，她在公司安排的病毒核酸檢測中，被檢出陽性，之後確診。

另一名確診者，則是因出現發熱、咳嗽症狀而就醫，隨後確診。

此前，北京已連日出現多宗無症狀感染者。

央視新聞app報導，遼寧省新增的6例本土確診，有5例在大連市，1例在瀋陽市。此外，大連還新增2例本土無症狀感染者。

國家衛健委報導，中國現有328例確診，累計治癒出院病例8萬1971例，累計死亡病例4634例，累計報告確診8萬6933例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者90萬0482例，還在醫學觀察的密切接觸者1萬2055人。

在無症狀感染者方面，中國25日新增19例，當天沒有轉確診病例，當天解除醫學觀察10例，還在醫學觀察的無症狀感染者有245例。

在港澳累計確診病例部分，香港特別行政區共有8481例，其中7317例已出院，136例死亡。澳門特別行政區則有46例，都已出院。

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