「三體」影集恐生變 中國游族董座林奇捲內鬥遭毒死

上市遊戲公司「遊族網絡」董事長林奇遭人投毒。（新華社）

中國 上市遊戲公司「游族網絡」今晚發出公告，證實39歲創辦人兼董事長林奇「因病救治無效」逝世。中國社群 平台日前曾傳言，林奇疑似因公司權力鬥爭，遭旗下子公司主管投毒。

由於游族網絡握有中國作家劉慈欣科幻小說「三體」版權，林奇更是網路電視串流服務產業（OTT）平台Netflix拍攝「三體」影集的製作人之一，影集拍攝計畫是否生變也引發關注。

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根據深圳證券交易所官網晚間公告，游族網絡董事會證實林奇家屬通知，他因病救治無效，於12月25日過世。

中國社群平台新浪微博 23日下午起傳出多張手機對話截圖，指林奇疑因公司高層權力鬥爭，遭人在陳年普洱中投毒，19日晚間被搶救回來，但造成腦幹損傷，變成植物人，正於醫院加護病房治療。

游族網絡當天先是發布公告，宣稱收到林奇親屬通知，他日前因身體不適入院，經治療後目前狀況穩定並持續好轉，公司運轉一切正常。當晚，游族網絡又發出公開信，指林奇於16日晚間返家途中出現急性不適症狀，自行就醫，院方隨後報警。

上海市公安局官方微博當天也通報本案細節，透露涉案的許姓嫌犯為林奇同事，已將他刑事拘留。新浪財經則引述公開資料報導，指嫌犯就是游族網絡旗下子公司「三體宇宙」執行長許垚。

游族網絡創立於2009年，2014年在中國上市，是中國遊戲公司巨頭之一，與「三體宇宙」共同擁有「三體」的版權。

Netflix今年9月宣布，電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）編劇將把「三體」三部曲改編成英文影集，而林奇正是製作人之一。