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12港人被檢方提公訴 家屬盼能赴深圳聽審

記者呂佳蓉／即時報導
12港人家屬此前召開記者會。（取材自12港人關注組臉書）
12港人家屬此前召開記者會。（取材自12港人關注組臉書）

12名涉嫌非法偷渡來台的港人在8月被廣東省海警截獲，25日深圳市鹽田區人民檢察院對涉嫌偷渡台灣的其中2人以涉嫌組織他人偷越邊境罪，以及其中8人涉嫌偷越邊境罪，向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。12名港人中的家屬表示，希望能夠親自到深圳聽審，想見到家人。

深圳市鹽田區檢察院微信公眾號發布的通報，被告鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪，依法向深圳市鹽田區法院提起公訴。

至於該案的另外兩位未成年犯罪嫌疑人，深圳市鹽田區檢察院稱，將擇日舉行不公開聽證再做決定。

據12港人關注組臉書表示，家屬向深圳當局提出四項訴求，包含向家屬提供起訴書，以了解12人被控事由；由家屬委託律師面見及代表12港人，及參與其辯護過程；要求法院公開審訊此案；以及要求提早通知家屬有關審訊日期，並在毋須隔離14日的情況下，讓家屬入境深圳到法庭旁聽。

家屬表示，擔心在14日的隔離規定下，在庭審宣布日期後未能如期趕及。也擔心官派律師會唯官方之命是從，做出不利於12港人的辯護。

此外，香港電台報導，鄧棨然胞弟表示，大陸方面沒有通知家屬，官派律師通常也不會聯絡家屬。他不知道審訊日期，但是若情況許可，希望盡量能夠親自到深圳聽審，親眼看哥哥一眼。

鄧棨然胞弟表示，他現在心情複雜，很擔心哥哥以及另一名被起訴的喬映瑜的狀況，希望案件盡快審訊和結案，讓家屬了解後續情況。

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