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中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市

中國新聞組／北京25日電
國藥中生北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗（Vero）上市申請已獲得受理。圖為該疫苗樣品。（中新社）
國藥中生北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗（Vero）上市申請已獲得受理。圖為該疫苗樣品。（中新社）

中國國家藥監局藥審中心（ CDE ）24日公布中國國藥集團新冠疫苗上市申請的受理號，正式宣布國藥中生北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗（Vero）上市申請已獲得受理。有媒體稱，最快明年1月初就能附條件上市。

香港文匯報報導，上述疫苗都是已獲准在中國緊急使用的新冠疫苗。

據報導，國家藥監局日前剛公布的「生物製品批簽發管理辦法」規定，預防、控制傳染病疫情或者應對突發事件急需的疫苗，經國家藥品監督管理局批准，免予批簽發。目前，中國的批簽發流程是60天，上述新政策意味着新冠疫苗等產品或可免於60天批簽發。

至於國藥疫苗最終獲批的時間，有專家表示，如果是按照特殊時期的審批，最快僅需兩、三天。國藥研發的疫苗最快或許在明年1月初就能符合條件上市。

此外，巴西聖保羅州政府和布坦坦研究所23日舉行新聞發布會上宣布，北京科興中維研發的克爾來福新冠疫苗具備有效性。布坦坦研究所所長迪馬斯．科瓦斯說，已收到疫苗試驗的有效性數據。疫苗的有效性超過了在巴西和在中國申請緊急使用所需達到的下限。他預計，對試驗結果的進一步分析將在15天後完成。

綜合香港經濟日報、陸媒第一財經、界面新聞報導，雖然中國看似在這次的全球疫苗競賽中取得領先，但是外界質疑的聲浪從未停過，包含中國疫苗試驗數據至今未公布、臨床試驗剛展開就投入緊急使用的安全性疑慮、是否有合規追蹤並觀察接種情況的程序。

報導引述一名藥企負責人的說法指，「審批流程必須公開透明並以科學為基礎，希望也能看到中國新冠疫苗完全的研發試驗數據。」

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