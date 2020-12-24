曾惹腥遭阿里合夥人除名 蔣凡「是人才」衝熱搜

淘寶天貓總裁蔣凡。（取材自聯商網）

今年4月因桃色緋聞 而被阿里巴巴除名合夥人的蔣凡，24日又上了微博 熱搜，原因是他被杭州智慧人才平台被認定為「高層次人才」。

公告原文顯示，「蔣凡（所屬部門：未來科技城國際人才園；工作單位：淘寶（中國 ）軟體有限公司），男，1985年08月出生，經審核，擬認定為C類（經授權企業自主認定C類人才）高層次人才，現予公示，公示期三天」。

35歲的蔣凡曾是阿里最年輕合夥人，2017年出任淘寶總裁後，蔣凡在事業上做得風聲水起，前途一片光明。

但他今年4月陷入桃色新聞，其妻子以網名「花花董花花」點名「中國第一網紅」張大奕，說「這是第一次也是最後一次警告妳，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的」，讓她遠離蔣凡。

而後蔣凡遭阿里巴巴集團除名合夥人身分、記過、職級從集團高級副總裁降級到集團副總裁，取消上一財年度所有獎勵。

醜聞過了大半年，蔣凡24日被認定為「高層次人才」的消息在微博熱議，有網友酸「這都出軌出得『家喻戶曉』了，還能被認定為高層次人才」、「人才考核裡沒有品性德行這一項嗎？」但也有網友認為沒毛病，「優秀的人總是閃耀著光芒，付出代價了就應該給個機會」、「有能力的人自然會有市場。 」