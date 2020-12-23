阿里巴巴涉壟斷遭立案調查 監管機構將約談螞蟻

阿里巴巴傳出遭監管單位立案調查。(路透)

阿里巴巴被中國 監管單位立案調查！今早新華社公布，中國國家市場監管總局依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查，報導稱，近日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

另據央視報導，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

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人民日報客戶端稱，阿里巴巴這項立案調查是中國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。

報導稱，近期召開的中共 中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，得到社會熱烈反響和廣泛支持。可見，反壟斷已成為關係全局的緊迫議題。

報導稱，放眼全球，反壟斷是國際慣例，有利於保護市場公平競爭和創新，維護消費者權益。面對互聯網這個「超級平台」，世界各國和經濟體反壟斷執法機構均採取了嚴格的監管態度和制約措施。加強反壟斷監管，保護消費者合法權益，維護公平競爭市場秩序，激發市場活力，已成為大勢所趨、人心所向。