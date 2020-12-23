我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴涉壟斷遭立案調查 監管機構將約談螞蟻

川普再公布26人特赦名單！庫許納父親上榜

阿里巴巴涉壟斷遭立案調查 監管機構將約談螞蟻

特派記者陳言喬／北京報導
阿里巴巴傳出遭監管單位立案調查。(路透)
阿里巴巴傳出遭監管單位立案調查。(路透)

阿里巴巴被中國監管單位立案調查！今早新華社公布，中國國家市場監管總局依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為立案調查，報導稱，近日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

另據央視報導，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

➤➤➤馬雲又有壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止

➤➤➤挽救螞蟻 馬雲被爆曾願獻部分平台給政府

人民日報客戶端稱，阿里巴巴這項立案調查是中國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。

報導稱，近期召開的中共中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，得到社會熱烈反響和廣泛支持。可見，反壟斷已成為關係全局的緊迫議題。

報導稱，放眼全球，反壟斷是國際慣例，有利於保護市場公平競爭和創新，維護消費者權益。面對互聯網這個「超級平台」，世界各國和經濟體反壟斷執法機構均採取了嚴格的監管態度和制約措施。加強反壟斷監管，保護消費者合法權益，維護公平競爭市場秩序，激發市場活力，已成為大勢所趨、人心所向。

中國 馬雲 中共

上一則

黎智英深夜獲釋 保釋條件嚴苛形同軟禁

下一則

「别了，霍伊斯根大使！」耿爽引用毛澤東文 嗆德代表

延伸閱讀

挽救螞蟻 馬雲被爆曾願獻部分平台給政府

挽救螞蟻 馬雲被爆曾願獻部分平台給政府
挽救「官」係… WSJ：螞蟻上市前 馬雲曾提讓給官方

挽救「官」係… WSJ：螞蟻上市前 馬雲曾提讓給官方
馬雲又遭殃？湖畔大學雲南分校被喊停

馬雲又遭殃？湖畔大學雲南分校被喊停
馬雲又有壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止

馬雲又有壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調