我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國又發現新變種病毒 感染者有南非旅遊史

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

黎智英深夜獲釋 保釋條件嚴苛形同軟禁

中央社台北23日電
壹傳媒集團創辦人黎智英(中)23日下午獲香港高等法院批准保釋。美聯社
壹傳媒集團創辦人黎智英(中)23日下午獲香港高等法院批准保釋。美聯社

壹傳媒集團創辦人黎智英下午獲香港高等法院批准保釋，控方律政司隨即表示要提出上訴，要求繼續羈押黎智英，但遭法庭拒絕。辦妥手續後，黎智英深夜10時53分步出法院，隨即搭車返回住所。

黎智英雖然重獲自由，不過法庭開出多項嚴苛的保釋條件，他接下來形同在家遭到軟禁，等候明年4月16日出庭。

黎智英此前被控欺詐罪，他3日出庭後被羈押在獄迄今。警方後來加控他「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」；期間，黎智英先後兩次申請交保被拒。

綜合港媒報導，黎智英今早被押解到高等法院，一併就兩案申請保釋。國安法指定法官李運騰聆訊後，下午批准黎智英交保外出。

控方律政司隨即表示要向終審法院上訴，申請上訴證明書，並引用「終審法院條例」第35條，要求法官下令維持羈押黎智英。不過法官聽取陳詞後拒絕受理控方申請，黎智英確定獲得保釋。

雖然法庭聆訊約在晚間6時結束，但因為辦理保釋手續費時，黎智英深夜10時53分才步出法院，他戴著口罩未發一語，隨即搭車離去。根據保釋條件，黎智英必須返家。

黎智英雖被中共視為「反中亂港」首要分子，但他也是被控違反港區國安法當中首名獲准保釋的被告。

黎智英的保釋條件如下：

一、港幣1000萬元（約128萬美元）現金及3名人事擔保共30萬元（約3.9萬美元）。

二、不得離港、須交出所有旅遊證件。

三、不得離開住所，到警署報到與出庭應訊除外。

四、每週到警署報到3次。

五、不得接受任何形式的訪問。

六、不得發表任何文章。

七、不得在社交媒體上發布訊息。

八、不得與任何外國官員接觸。

九、不得直接或間接做出任何可能被視為「請求外國或者境外機構，組織，人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁，封鎖或者採取其他敵對行動」的行為。

美元 香港 華人

上一則

誰烏龍？「聽」解釋成毫升…河南中獎換500罐啤酒被拒

延伸閱讀

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

黎智英被當重刑犯 突轉送赤柱監獄

黎智英被當重刑犯 突轉送赤柱監獄
蔡英文公開聲援黎智英：被羞辱的是香港的自由和法治

蔡英文公開聲援黎智英：被羞辱的是香港的自由和法治
中國學者稱黎智英應送中審理 港：已進司法程序不回應

中國學者稱黎智英應送中審理 港：已進司法程序不回應

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！