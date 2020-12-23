黎智英深夜獲釋 保釋條件嚴苛形同軟禁

壹傳媒集團創辦人黎智英(中)23日下午獲香港高等法院批准保釋。美聯社

壹傳媒集團創辦人黎智英下午獲香港 高等法院批准保釋，控方律政司隨即表示要提出上訴，要求繼續羈押黎智英，但遭法庭拒絕。辦妥手續後，黎智英深夜10時53分步出法院，隨即搭車返回住所。

黎智英雖然重獲自由，不過法庭開出多項嚴苛的保釋條件，他接下來形同在家遭到軟禁，等候明年4月16日出庭。

黎智英此前被控欺詐罪，他3日出庭後被羈押在獄迄今。警方後來加控他「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」；期間，黎智英先後兩次申請交保被拒。

綜合港媒報導，黎智英今早被押解到高等法院，一併就兩案申請保釋。國安法指定法官李運騰聆訊後，下午批准黎智英交保外出。

控方律政司隨即表示要向終審法院上訴，申請上訴證明書，並引用「終審法院條例」第35條，要求法官下令維持羈押黎智英。不過法官聽取陳詞後拒絕受理控方申請，黎智英確定獲得保釋。

雖然法庭聆訊約在晚間6時結束，但因為辦理保釋手續費時，黎智英深夜10時53分才步出法院，他戴著口罩未發一語，隨即搭車離去。根據保釋條件，黎智英必須返家。

黎智英雖被中共視為「反中亂港」首要分子，但他也是被控違反港區國安法當中首名獲准保釋的被告。

黎智英的保釋條件如下：

一、港幣1000萬元（約128萬美元 ）現金及3名人事擔保共30萬元（約3.9萬美元）。

二、不得離港、須交出所有旅遊證件。

三、不得離開住所，到警署報到與出庭應訊除外。

四、每週到警署報到3次。

五、不得接受任何形式的訪問。

六、不得發表任何文章。

七、不得在社交媒體上發布訊息。

八、不得與任何外國官員接觸。

九、不得直接或間接做出任何可能被視為「請求外國或者境外機構，組織，人員實施對香港特別行政區或者中華人 民共和國進行制裁，封鎖或者採取其他敵對行動」的行為。