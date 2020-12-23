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廣東完成18萬人新冠疫苗接種 無不良反應

記者賴錦宏／即時報導
廣東全省已累計有18萬人接種新冠疫苗，無嚴重不良反應發生。取材自香港文匯網
廣東全省已累計有18萬人接種新冠疫苗，無嚴重不良反應發生。取材自香港文匯網

23日下午，廣東省衞生健康委主任段宇飛表示，截至22日，廣東已有18萬人接種新冠肺炎疫苗，無嚴重不良反應發生。廣東現階段接種的重點人群費用由政府承擔，後續國家疫苗上市後，將陸續將開放普通市民接種疫苗。

據香港文匯網，「目前廣東疫情防控總體形勢良好，但是外防輸入內防反彈的壓力仍然很大。疫苗接種是預防傳染病的有效途徑，也是構建群體免疫屏障的關鍵措施。」段宇飛表示，廣東重點人群接種主要對象包括進口冷鏈物流相關人員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、海關邊檢人員、大陸籍跨境司機及接駁司機、醫療衞生人員、基層防疫人員、公共交通從業人員、因公因私出國工作及學習人員等高風險人員。

至於重點人群該如何預約接種疫苗，廣東省疾控中心主任鄧惠鴻表示，廣東重點人群接種，可由所在單位和所在區域門診進行預約。完成預約後，重點人群需按照預約時間去門診進行接種。她表示，下一步廣東省各市將會陸續公布，為因私因公出國工作及學習人員提供接種服務的定點接種信息。

此外，鄧惠鴻指，有五類人群不適合進行新冠疫苗接種。包括小於18歲，大於59歲的市民、有過敏反應者、孕婦、慢性病發作期患者和急性病發作患者、以及醫生檢驗後認為不能接種的人群。

據悉，截至12月22日24時，廣東全省累計報告新冠肺炎確診病例2035例，其中境外收入639例，目前在院41例。段宇飛表示，近期廣東省報告的境外輸入確診病例和無症狀感染者有所增加，但全部由口岸或隔離點發現，均已納入閉環管理，傳播風險低。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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