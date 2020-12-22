港媒：北京擬廢除泛民挑選特首權力

港媒報導，北京當局正考慮改變香港選舉委員會的組成，以廢除泛民主派選舉行政長官（特首）的權力。(美聯社)

據港媒報導，北京 當局正考慮改變香港 選舉委員會的組成，以廢除泛民主派選舉行政長官（特首）的權力，其中包括取消泛民區議員資格，以及取消區議員選舉特首的資格。

英文南華早報今天報導表示，香港親政府的建制派還建議北京方面取消立法會超級議席選舉，此舉也是削弱泛民區議員的權力。

報導指出，以上議題可能在進行中的中國 全國人民代表大會常務委員會討論，然後提交明年3月舉行的人大會議上討論。

據報導，中國全國人大常委會第24次會議今天在北京舉行，預料將在26日結束，不排除會有相關的重大宣布。

香港01今晚報導也引述至少兩名建制派消息人士稱，北京將出招處理本屆區議會問題，途徑包括列明區議員須宣誓，屆時預料有大量泛民區議員被指未能符合宣誓內容，即真心擁護基本法和效忠香港特區，而被DQ（取消資格）。

消息人士認為，屆時北京或指明有關DQ議席不進行補選，可能直接由港府委任地區人士出任議員填補空缺。但這樣的做法恐引起震盪，因為委任未經選舉洗禮或勝選的人士，取代市民選出的議員。

按照香港現有選舉安排，特首由1200人組成的選委會選出，選委會成員由不同界別選舉人選出，其中區議員代表占117席，立法會議員占70席。

去年香港經歷「反送中」洗禮後，泛民在同年底的區議會選舉中奪得392席，占全部452席的多數。

南早報導指出，當區議員互選選委會成員時，泛民將全拿117席。泛民選委總數有望超過400席，甚至500席，足以左右2022年的特首選舉。

報導引述消息人士稱，北京將會啟動程序，取消117個由區議員互選產生的選舉委員會議席。

此外，立法會現有70個議席中，其中5個議席由區議員代表產生，其選舉程序是區議員先行互相提名候選人，然後全港劃分為5個選區，由市民一人一票選出。

由於選區只有5個，投票市民眾多，當選議員極具代表性，因此俗稱超級議席。而在歷屆選舉中，泛民協議的候選人一向取得3席，建制派取得2席，泛民占有優勢。