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香港「反送中」中槍學生 被法庭簽發拘捕令

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香港「反送中」中槍學生 被法庭簽發拘捕令

記者賴錦宏／台北報導
香港警方去年10月近距離開槍擊的學生曾志健，遭批評「與行刑無異」。(美聯社)
香港警方去年10月近距離開槍擊的學生曾志健，遭批評「與行刑無異」。(美聯社)

去年10月1日香港多區出現反送中示威，在荃灣被警方開槍擊中的學生曾志健被控襲警及暴動。案件22日再在區域法院提訊，曾志健缺席，遭香港法庭發拘捕令。

據香港電台報導，控方指出，據警方資料，曾志健自10月24日向警方報到後，便再沒有報到。警方兩日前到過被告報稱地址，但沒有找到他。法官高勁修決定向曾志健發出拘捕令。

同案另一名被告香港理工大博士生邱宏達亦被控暴動，辯方申請押後至明年2月2日再訊，以便與控方商討事項，獲法官接納。

香港警務處處長盧偉聰於去年10月1日晚上11時52分在警察總部大堂指出，該名中槍學生肩膀附近位置中槍，盧偉聰指傷者涉嫌襲警被捕，警方會作調查，再決定是否落案，認為警員因感到自己及同袍生命受威脅而開槍是「合理、合法、合乎指引」。

立法會議員涂謹申指，警員持槍主動走近示威者，開槍是否屬於自衛，值得質疑。民主派立法會議員在2019年10月1日晚上發表聯合聲明，強烈譴責警方不必要將武力升級，使用足以致命的實彈，批評該名警員近距離開槍，似攻擊多於自衞，加上每名警員的防禦和攻擊裝備十足，質疑是否有必要使用實彈。

香港公共醫療醫生協會質疑警方「生命受嚴重威脅」的說法，質疑為何不以次級武力向非致命部位開槍，批評香港警員的行徑「與行刑無異」。

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