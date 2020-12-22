中國首次公布黃河水資源超載區名單 26地暫停取水許可

中國水利部近日公布地表水和地下水超載共涉及黃河流域26個地市，並決定對上述黃河流域水資源超載地區暫停新增取水許可。（圖／取自新浪網）

中國 水利部近日印發「關於黃河流域水資源超載地區暫停新增取水許可的通知」（簡稱通知），公布地表水和地下水超載共涉及黃河流域26個地市，這是中國水利部首次公開黃河水資源超載區名單，並決定對上述黃河流域水資源超載地區暫停新增取水許可。

澎湃新聞報導，中國水利部根據近年來黃河流域各地實際耗用黃河水情況和地下水超採情況，確定了黃河流域水資源超載地區。

26個地市中，地表水超載地區涉及甘肅白銀，寧夏中衛，內蒙古包頭、烏海、阿拉善盟、巴彥淖爾，山西臨汾，河南焦作、濟源，山東東營、德州 、濱州、泰安，共計13個地市。

地下水超載區涉內蒙古呼和浩特、包頭、巴彥淖爾，陝西西安、咸陽、渭南，山西太原、晉中、運城、臨汾、呂梁、長治、晉城，河南開封、新鄉、焦作、濮陽，共計17個地市62個縣。

根據中國「取水許可和水資源費徵收管理條例」、「國務院 關於實行最嚴格水資源管理制度的意見」等有關法律法規和政策要求，中國水利部決定對上述黃河流域水資源超載地區暫停新增取水許可。

中國水利部水資源管理司負責人22日表示，自1999年黃河實現統一調度以來，黃河實現了21年不斷流，但黃河流域當前水資源開發利用率高達80%，遠超過一般流域40%的生態警戒線，部分支流仍然存在斷流或不滿足生態流量水量需求，部分中國地區地下水超採嚴重。

該負責人說，究其原因，雖然有水資源短缺的客觀因素，但主要是中國部分地區的經濟社會發展沒有以水而定、量水而行，超過了水資源承載能力。

「通知」規定，中國水利部每3年組織對黃河流域水資源超載情況進行一次系統評估，根據評估結果判定水資源超載地區，對中國現有水資源超載地區，透過治理後已轉變為不超載的，解除對其暫停新增取水許可；對仍然超載的，繼續執行暫停新增取水許可。