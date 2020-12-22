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中國擬立反食品浪費法 拍「大胃王吃播」恐觸法

記者林汪靜／即時報導
未來中國製作「大胃王吃播」及涉嫌浪費糧食的影音等內容，可能觸法。圖／取自新浪網
未來中國製作「大胃王吃播」及涉嫌浪費糧食的影音等內容，可能觸法。圖／取自新浪網

中國國家主席習近平日前表明反對餐飲浪費，之後當地社會形成杜絕浪費食物的風氣，大陸「反食品浪費法草案」22日提請十三屆全國人大常委會初次審議，根據草案，製作「大胃王吃播」及涉嫌浪費糧食的影音等內容，可能觸法。

中新網報導，草案第三十條明確了這一點：廣播電台、電視台、網路影音服務提供者製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者影音訊息的，由廣播電視主管部門、網信部門按照各自職責責令改正，給予警告。

拒不改正或者情節嚴重的，處1萬元（人民幣，下同）以上10萬元以下罰款，並可以勒令暫停相關業務、停業整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法追究法律責任。

大陸官方一直提倡厲行節約、反對鋪張浪費，但受講排場、比闊氣、愛面子等不良風氣和不科學、不文明消費習俗的影響，大陸餐飲浪費問題一直存在、時常反覆，成為頑疾，立法反對食品浪費，成為多方所呼。

該法草案強調，立反食品浪費法也是保障大陸國家糧食安全的迫切需要。「今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給我們敲響了警鐘，需要透過立法整治浪費行為，為糧食安全保駕護航。」

草案還進行了反食品浪費的制度設計，規定大陸縣級以上地方人民政府每年向社會公布反食品浪費工作情況，提出加強反食品浪費措施；各級人民政府及其有關部門建立反食品浪費監督檢查機制。

草案指出，任何單位和個人發現食品生產經營者有食品浪費行為的，有權向相關主管部門和機關舉報，此次立法希望形成多措並舉、精準施策、科學管理、社會共治的格局。

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