全球最長壽大熊貓在重慶去世 子孫後代153隻

今年8月，重慶動物園為「新星」慶生。(取材自微博)

重慶動物園 21日發布消息，全球最長壽圈養大熊貓「新星」於8日中午1時25分去世。今年8月，重慶動物園才為「新星」慶祝了38歲生日。

重慶晨報報導，大熊貓「新星」譜系號253，雌性，38歲4個月。1982年8月出生於四川寶興，1983年6月被送到重慶動物園救助，已在重慶動物園生活了37年6個月。

報導說，10月21日，大熊貓「新星」表現嗜睡，不願進食。次日出現呼吸困難、咳嗽、站立不穩等情況。23日開始出現腹脹，排便困難。期間該園多次邀請中國 大熊貓保護研究中心和重醫附一院等醫療單位專家會診，經全力救治無效，於8日中午1時25分死亡。

近期，重慶動物園多次組織多方專家，對「新星」解剖、病理切片，綜合分析認為：大熊貓「新星」由於高齡，多臟器衰竭，造成消化功能紊亂、低蛋白血症，繼發消化道、呼吸道感染，最終導致死亡。

重慶動物園通報稱，大熊貓「新星」的離去令人備感心痛，特告知關心「新星」的各界朋友們。

據報導，該動物園曾介紹，截至2019年底，「新星」的後代共153隻，分別居住在加拿大、美國 、日本以及台北、香港、成都、雅安、上海等20多個國家和地區。