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中國專家：新冠疫苗接種不夠普及 對外開放恐受阻

記者林則宏／綜合報導
全球目前已經有多個國家開始施打新冠病毒疫苗。新華社
全球目前已經有多個國家開始施打新冠病毒疫苗。新華社

中國新冠肺炎疫苗即將開打，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日晚間接受央視新聞連線採訪時預期，未來接種疫苗速度快、普及面廣的國家，將加速互相開放。屆時如果國內疫苗接種不夠普及，向外開放則恐受阻。

中國國務院新冠疫情聯防聯控機制19日舉行記者會宣布，將在全國範圍內對重點人群進行新冠疫苗接種。

上海疾控中心免疫規畫科疫苗醫師陶黎納接受《健康時報》訪問時稱，根業內消息，中國首批新冠疫苗預計接種 5000萬人次，首針將於1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。

張文宏指出，明年下半年，中國國內新冠疫苗接種的迫切性恐將逐步顯現。因為屆時全球範圍內的新冠疫苗接種計畫已實施一段時間，各國之間的互通將可能隨防控風險的降低而變密，中國面臨的疫情輸入性風險隨之增大，國內新冠疫苗接種的迫切性將由此凸顯。

張文宏表示，疫苗是「義務」和「權利」的綜合體。目前中國疫情防控形勢較好，大家更多地想到的是「權利」問題，即接種疫苗是保護自己，但不接種，面臨的風險也並不會明顯增加，因此，與「義務」有關的共識達成較少。

他指出，接種新冠疫苗「義務」與「權利」的比例如何決定？相關共識的達成，將會隨新的防疫轉折點的出現而有所進展。

疫苗 中國 疫情

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