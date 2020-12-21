中國湖南涉貪警察移交司法途中死亡 多處骨折出血

中國 湖南一名警察 因為涉貪遭當地紀委監委留置調查兩個月後，18日移送檢察機關途中突然不治死亡，官方迄今以調查中為由拒絕說明。家屬檢視遺體發現有傷痕出血與多處骨折，要求給出說法。

9月21日，湖南郴州市公安 局北湖分局燕泉派出所前所長許孔習因涉嫌違紀違法被查，經郴州市紀委市監委指定，北湖區紀委區監委對許孔習進行立案審查調查。

12月18日，北湖區紀委區監委通報許孔習涉嫌徇私枉法、受賄、幫助犯罪分子逃避處罰犯罪，遭到開除公職、開除黨職，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報提到，許孔習除了受賄，還為黑社會性質組織充當「保護傘」，收受轄區內涉黃涉賭場所老闆財物，為其提供保護、通風報信，幫助其逃避處罰。

據中國媒體法經網、封面新聞、紅星新聞報導，這名涉案複雜的警察被北湖區紀委區監委留置調查近2個月後，18日押解前往長沙的檢察機關途中，突然不治死亡。

據報導，北湖公安分局18日深夜才打電話給許孔習的妻子稱，許孔習在株洲一家醫院搶救。家屬連夜趕到株洲，在19日淩晨3時到達。

許孔習19日在醫院不治死亡。家屬經過多次強烈交涉，才在當晚9時許獲准進入醫院太平間看到許孔習的遺體，且過程不准攜帶任何電子設備，遭警方高度監視。

許孔習的家屬事後表示，遺體的頸部有傷痕，口腔、鼻腔有血跡，左胸心臟等部位出現塌陷，有多處骨折。他們希望官方給出說法。

對此，北湖區紀委工作人員則回應稱，「曉得這回事，但具體原因還在調查中，遲早會調查清楚」。

郴州市紀委、郴州市委宣傳部也未就此媒體查詢作出回應。

據報導，中國紀委監委的留置制度，不僅擁有調查權，還有羈押權。被調查人員包括黨政領導幹部、企業人員、普通百姓，留置期間不能得到律師援助，檢方無法監督其活動，甚至人大代表也無需審批程式，最多留置可達6個月。

2018年5月5日，福建南平的退役軍人陳勇在留置調查28天後，家屬收到死亡通知書。陳勇曾擔任領導司機，身體向來健康，因這起「意外」發生在留置制度實施兩個月內，法律界稱之「留置死亡第一案」。