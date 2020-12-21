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中國湖南涉貪警察移交司法途中死亡 多處骨折出血

中央社台北21日電

中國湖南一名警察因為涉貪遭當地紀委監委留置調查兩個月後，18日移送檢察機關途中突然不治死亡，官方迄今以調查中為由拒絕說明。家屬檢視遺體發現有傷痕出血與多處骨折，要求給出說法。

9月21日，湖南郴州市公安局北湖分局燕泉派出所前所長許孔習因涉嫌違紀違法被查，經郴州市紀委市監委指定，北湖區紀委區監委對許孔習進行立案審查調查。

12月18日，北湖區紀委區監委通報許孔習涉嫌徇私枉法、受賄、幫助犯罪分子逃避處罰犯罪，遭到開除公職、開除黨職，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報提到，許孔習除了受賄，還為黑社會性質組織充當「保護傘」，收受轄區內涉黃涉賭場所老闆財物，為其提供保護、通風報信，幫助其逃避處罰。

據中國媒體法經網、封面新聞、紅星新聞報導，這名涉案複雜的警察被北湖區紀委區監委留置調查近2個月後，18日押解前往長沙的檢察機關途中，突然不治死亡。

據報導，北湖公安分局18日深夜才打電話給許孔習的妻子稱，許孔習在株洲一家醫院搶救。家屬連夜趕到株洲，在19日淩晨3時到達。

許孔習19日在醫院不治死亡。家屬經過多次強烈交涉，才在當晚9時許獲准進入醫院太平間看到許孔習的遺體，且過程不准攜帶任何電子設備，遭警方高度監視。

許孔習的家屬事後表示，遺體的頸部有傷痕，口腔、鼻腔有血跡，左胸心臟等部位出現塌陷，有多處骨折。他們希望官方給出說法。

對此，北湖區紀委工作人員則回應稱，「曉得這回事，但具體原因還在調查中，遲早會調查清楚」。

郴州市紀委、郴州市委宣傳部也未就此媒體查詢作出回應。

據報導，中國紀委監委的留置制度，不僅擁有調查權，還有羈押權。被調查人員包括黨政領導幹部、企業人員、普通百姓，留置期間不能得到律師援助，檢方無法監督其活動，甚至人大代表也無需審批程式，最多留置可達6個月。

2018年5月5日，福建南平的退役軍人陳勇在留置調查28天後，家屬收到死亡通知書。陳勇曾擔任領導司機，身體向來健康，因這起「意外」發生在留置制度實施兩個月內，法律界稱之「留置死亡第一案」。

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