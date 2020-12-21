「一茶一坐」收攤 業者：疫情是壓垮最後稻草

進軍中國大陸近20年的台資連鎖餐飲店「一茶一坐」收攤。央視財經截圖

進軍中國 大陸近20年的台資連鎖餐飲店「一茶一坐」收攤。一茶一坐前執行長林盛智說，疫情 是壓垮事業的最後一根稻草，因為公司幾年前已經營不佳，疫情一來就沒有調整機會了。

一茶一坐今年初開始大規模關店，央視財經19日更報導消費者購買相關儲值卡的退款問題，引發關注。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情來襲，以線下聚餐為主的餐飲業者都深受衝擊，但是台商圈認為，企業體質仍是能否捱過疫情的關鍵。

林盛智接今天受中央社記者採訪，坦言2016年一茶一坐的經營層換人，近幾年經營狀況不佳。去年底，基金董事局希望他重掌經營，帶領團隊做出調整。

林盛智說，當時他們已經準備好，要把過去幾年新開發、效益不好的項目去除，把好的內容再整理，像是產品結構更年輕化、讓台灣 菜系包括茶飲的特色更加凸顯等。

他說，結果沒想到遭逢疫情，尤其一茶一坐多在商場內，客人進不來，直營店為主的模式人事及管理成本又高，在「收入不足、支出仍大、市場恢復力不夠」的情況下，疫情期間損失高達人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元），只能持續縮減規模，直到完全收攤。

林盛智表示，目前全中國大陸還有8家以「一茶一坐」為名的加盟店，但實際上已經和總公司沒有關係，只能以無償臨時授權的方式協助它們，並幫助解決不再供應半成品後的產品問題。

至於大陸消費者預付儲值卡的退款問題，消費者可以透過線上申請退款，但據了解，無法全額拿回所儲金額。

一茶一坐2001年就在大陸設置中央廚房，2002年於上海開第一家店，此後不只一次釋出準備上市的消息。

由於一茶一坐始終沒有上市，也因為部分基金到期原因，2014年，美方幾個基金股東退出，林盛智開始尋找其他基金投資。2016年，有香港基金加入，並在收購後以基金方為主經營，林盛智實質已經不再管事。

陸媒「國際金融報」引述CIC灼識咨詢咨詢經理柴代旋分析指出，隨著大陸市場餐飲業發展，一茶一坐在2016年左右遇到了發展瓶頸，並因此定位轉型，從簡餐升級到台灣休閒茶餐廳，但是後續仍然「不溫不火」。

如果再遇到像疫情這樣的災禍，林盛智建議，企業主首先要止損，和員工協商溝通薪資問題，應對租金問題；然後要能快速轉換業務模式，在消費者出不了門的情況下儘速轉變為到家服務；最後是盡量應用政府的政策，像是延後交社保、補貼申請、貸款方案等。

不過，一茶一坐在前幾年經營成效不佳的情況下，一遇到疫情就受到嚴重衝擊，甚至還來不及申請這些官方優惠政策。

疫情對於台資餐飲業者造成很大的衝擊，據了解，關店者不在少數。有的連鎖餐飲業者轉往供應鏈發展，研發醬汁提供餐館等，努力多元化經營。也有台商表示，體質好、現金流足夠的餐飲業者，今年其實表現更好，譬如撈王火鍋就持續展店中。