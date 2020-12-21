崔天凱悼念傅高義 稱他為「中國人民的老朋友」

大陸駐美大使崔天凱。中新社

中國 駐美國 大使崔天凱在社交媒體推特（Twitter）上悼念剛過世的知名中國研究學者傅高義（Ezra F. Vogel），並尊稱他是「中國人民的好朋友」。這是中國官方對長期友中人士的稱呼。

崔天凱21日在推特上寫道，對傅高義過世的消息感到相當難過，指他是「一名傑出的中國研究學者，也是中國人民的老朋友」。

他說，傅高義奉獻一生於增進中美人民的相互了解，為兩國人民友誼和中美關係作出巨大貢獻。

崔天凱說，傅高義的智慧和見解，對學界和全世界都有不可估量的價值。

他也表示，自己和傅高義相識已久，並受教甚多，相信傅高義的想法和奉獻將持續影響世人，最後也向傅高義的家屬致上最深的哀悼。

「中國人民的老朋友」是中國官方對長期友中的外國重要人士稱呼。據統計，自中共 1949年建政至2010年，曾出現在中共官媒人民日報上的「中國人民的好朋友」，一共有601人。

曾任職於陸媒南方週末、現為香港中文大學新聞與傳播學院助理教授的方可成，過去曾撰寫過相關報導。

報導指出，隨著中國外交政策變化，不同年代的「中國人民的老朋友」也指向不同族群。

第一批的老朋友，是抗戰時期曾到過延安、協助中共革命的外國人。第二批則是中共1949年建政後，在國際上相互聲援的第三世界、社會主義陣營國家領袖。

第三批是1970年代中國推動外交正常化過程中，曾作出貢獻的民間人士和外國政要。促成1979年中美建交的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）便屬此類。

第四批老朋友，則是中國「改革開放」後，協助中國融入世界秩序、站上國際舞台的人物。

近年中美關係惡化，傅高義曾多次呼籲中美兩國恢復對話、交流。

12月1日，傅高義更以視訊方式參加在北京舉行的「香山論壇」，他在會中形容中美關係正處於歷史的低谷，應推動中美高層、專業人士和工作層3個層級的會晤、溝通。

他也指，美國不該詆毀中國在節能減排、非洲國家基礎設施建設，和抗擊疫情等方面的貢獻；應承認中國對世界的貢獻，公平對待中國。