蘇州搶頭香 年後台商經滬返蘇可在目的地隔離

蘇州高新區台協常務副會長蔡禮文（右拿麥克風）。圖/蘇州高新區台協微信公眾號

為了確保春節後台商能準時回到蘇州工作，台企能順利復工 復產，蘇州搶頭香率先公布4個回大陸的時間點和航班號，提供給台企和台幹選擇，只要10人成一團，屆時可以採3（滬）+11（蘇）目的地隔離方式。

蘇州高新區台協微信 公眾號21日發布，蘇州高新區台協18日下午開會會議內容其中提到：「商議春節過後，企業返蘇快捷通道方案，保障年後企業順利復工復產，確定四個時間點和航班號供企業選擇，分別為2月19日，航班號CI503、BR752；2月20日航班號BR722；3月1日航班號CI503；3月28日航班號CA196。」

參與開會的台商補充，這是蘇州台商協會日前對會員發布通知，由各分區台協協助統計申請人數，以同城10人為一組，入境大陸前5天，提交申報表、台胞信息登記表、公司承諾書、責任告知書等文件。

之後搭國籍航班到達上海後，待滿3天並做核酸檢測後，就可回到工作目的地蘇州繼續隔離11天，不用在上海待滿14天。

蘇州高新區台協常務副會長蔡禮文表示，返蘇快捷通道方案，是蘇州市政府為了助力企業復工複產，協助企業台灣 技術人員來蘇，儘早投入工作崗位而開設，會員可以充分利用好這便利條件，根據區內相關快捷通道政策的要求做好封閉管理。