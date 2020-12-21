中國2021「社會藍皮書」 籲進一步放寬生育限制

中國社科院今天發表2021「社會藍皮書」，其中提到中國人口高齡化壓力較大，人口發展戰略急需調整，應進一步放寬生育限制、降低生育成本，提高青年生育意願和水準，防止「低生育」陷阱。 示意圖／ingimage

中國 社科院今天發表2021「社會藍皮書」，其中提到中國人口高齡化壓力較大，人口發展戰略急需調整，應進一步放寬生育限制、降低生育成本，提高青年生育意願和水準，防止「低生育」陷阱。

此外，中國社科院學者針對「藍皮書」進行主題報告時還建議，中國社會發展不均，應為中產階級發展提供更多空間，例如參與「社會政治生活」的可能性，保護他們擁有的權益等。

隸屬中國國務院 的中國社會科學院，21日下午在北京舉行2021年「社會藍皮書」發布暨中國社會形勢報告會。

據中新網報導，「藍皮書」指出，最近十幾年來，幾乎所有大型抽樣調查數據都顯示，中國社會的生育意願偏低。人口生產的特殊性在於生產週期較長，影響因素較多。

因此，「藍皮書」指出，「十四五」（2021到2025年）期間，中國要加大人口政策調整力度，進一步放開生育限制，制定有效鼓勵和激勵生育的社會政策，不斷降低生育、養育、教育子女的家庭成本，逐步打造生育友好型政策體系和社會環境。

根據中國網文字實錄，中國社科院社會學研究所所長陳光金在主題報告時指出，中國未來5年面臨人口高齡化壓力較大，人口發展戰略急需調整等問題。

他也呼籲放寬生育政策，使生育政策更具有包容性，尤其推出相應的減少降低生育成本，推動青年生育意願和生育水平的提高，防止陷入「低生育」的陷阱。

陳光金也提到，中國未來5年還面臨居民收入差距較大、消費潛力需要增強等問題。

他指出，依照5等分收入分配數據比較，最高收入和最低收入 者差距仍然是非常大的，尤其是在農村，最高收入者的收入相當於最低收入者的9倍以上，且從2005年的7倍多上升到2018年的9倍多。

針對「全面脫貧」問題，陳光金則指出，相對貧困是不可消滅的，任何時候總會有相對貧困，但要對這個問題進行治理。中國必須推動人口長期均衡發展，避免低收入陷阱。

他表示，中國「橄欖型社會」尚未形成，要加強社會結構的現代化改進，推進經濟轉型和產業結構升級、基層社會創新，為中等收入群體或者中間階層（中產階級）發展提供更多的空間，使得社會勞動更加合理，更加公正公平。

關於具體做法，陳光金則提到，社會學經常說的社會中間階層參與社會政治生活的可能性，保護他們擁有的權益等。同時也要增強有序社會流動，推動社會結構現代化改進。