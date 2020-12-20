中「兩頭婚」興起 男女不娶不嫁 生2娃各隨父母姓

江浙地區興起「兩頭婚」新婚姻模式，男女的聘禮和嫁妝都免了，婚後各住各家，夫妻過著幾近AA制的「搭伙」生活，引發網友熱議。圖非當事人。（中新社資料照片）

中國 結婚率和生育率連年雙降，官方出手挽救，民間也出現了新婚姻模式「兩頭婚」。這種在江浙地區興起的婚嫁，男女的聘禮和嫁妝都免了，婚後各住各家，生育的第一、第二個小孩分別隨父母姓，夫妻過著幾近AA制的「搭伙」生活，引發網友對「男女是否平權」的論戰，有人批這種婚姻模式「簡直昏頭了」 。

中國婦女報報導，近年在江浙一帶興起的兩頭婚，小夫妻成家後通常仍各自住在原生家庭，一般會生育兩個小孩，第一個隨父姓，由男方撫養為主，第二個隨母姓，由女方撫養為主。家庭裡，沒有外公外婆的概念，小孩對爸爸媽媽的父母都叫爺爺奶奶。

兩頭婚在當地俗稱的「不來不去」、「不進不出」、「不嫁不娶」、「兩家拼拼」，意味著「我家不是嫁女兒，你家也不是娶媳婦」，小夫妻成家後依舊與雙方原生家庭保持一定「黏性」，當事人多是江浙農村的獨生子女。

浙江順博律師事務所律師杜鵬表示，這種情況主要出現在杭嘉湖地區，他接觸的案件當事人，集中在杭州市周邊的九堡、臨平、餘杭一帶，多為村轉社區的地方；男方無須付彩禮，女方也無須陪嫁妝，雙方均沒有嫁娶之意，且都有隨自己姓氏的孩子。他認為，兩頭婚是「招上門女婿」的更優解。

杜鵬表示，當地的招女婿習俗裡，招上門的女婿常會存在「反正孩子不跟我姓，這個家也沒有我的份，我只不過是完成生殖繁衍任務而已」的心理，久而久之，上門女婿對家庭的責任感越來越淡薄，若女方經濟條件又優於男方，那麼上門女婿可能因此被防範和歧視，進而造成家庭後期的不穩固，而兩頭婚能有效避免這種情況。

浙江諾力亞律師事務所副主任、省律協婚姻與家庭專業委員會副主任楊慧麗表示，兩頭婚裡，夫妻仍和原生家庭及父母共同生活的特性，使得許多因為現代生活節奏過快、沒有時間照顧子女的夫妻，能依靠父母；而自幼被寵大的獨生子女，獨立生活能力差，婚後仍延續了對原生家庭的依賴性。

「兩頭婚」昨天經媒體披露後，迅速登上微博 熱搜，中國新聞網在微博發起是否支持的投票 ，截至21日上午，「支持，符合潮流趨勢」票數高於反對。但在兩頭婚的評論區，多數網友對這種婚姻形式不以然，認為這是男性占優勢的婚姻模式，「這樣下去更沒人願意生女兒了」。

支持的網友說，一個願打，一個願挨，這就是自由婚姻，而且去除了繁文縟節，結婚更容易，有助於官方鼓勵結婚和生育的政策推動。反對者則表示，這無異是變相讓女方為男方免費生孩子，成了只是傳宗接代的「形婚」，對子女不公平。