我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾

倫敦防疫提升至最嚴格的第4級！車站湧現「逃難」人潮

中「兩頭婚」興起 男女不娶不嫁 生2娃各隨父母姓

中國新聞組／北京21日電
江浙地區興起「兩頭婚」新婚姻模式，男女的聘禮和嫁妝都免了，婚後各住各家，夫妻過著幾近AA制的「搭伙」生活，引發網友熱議。圖非當事人。（中新社資料照片）
江浙地區興起「兩頭婚」新婚姻模式，男女的聘禮和嫁妝都免了，婚後各住各家，夫妻過著幾近AA制的「搭伙」生活，引發網友熱議。圖非當事人。（中新社資料照片）

中國結婚率和生育率連年雙降，官方出手挽救，民間也出現了新婚姻模式「兩頭婚」。這種在江浙地區興起的婚嫁，男女的聘禮和嫁妝都免了，婚後各住各家，生育的第一、第二個小孩分別隨父母姓，夫妻過著幾近AA制的「搭伙」生活，引發網友對「男女是否平權」的論戰，有人批這種婚姻模式「簡直昏頭了」 。

中國婦女報報導，近年在江浙一帶興起的兩頭婚，小夫妻成家後通常仍各自住在原生家庭，一般會生育兩個小孩，第一個隨父姓，由男方撫養為主，第二個隨母姓，由女方撫養為主。家庭裡，沒有外公外婆的概念，小孩對爸爸媽媽的父母都叫爺爺奶奶。

兩頭婚在當地俗稱的「不來不去」、「不進不出」、「不嫁不娶」、「兩家拼拼」，意味著「我家不是嫁女兒，你家也不是娶媳婦」，小夫妻成家後依舊與雙方原生家庭保持一定「黏性」，當事人多是江浙農村的獨生子女。

浙江順博律師事務所律師杜鵬表示，這種情況主要出現在杭嘉湖地區，他接觸的案件當事人，集中在杭州市周邊的九堡、臨平、餘杭一帶，多為村轉社區的地方；男方無須付彩禮，女方也無須陪嫁妝，雙方均沒有嫁娶之意，且都有隨自己姓氏的孩子。他認為，兩頭婚是「招上門女婿」的更優解。

杜鵬表示，當地的招女婿習俗裡，招上門的女婿常會存在「反正孩子不跟我姓，這個家也沒有我的份，我只不過是完成生殖繁衍任務而已」的心理，久而久之，上門女婿對家庭的責任感越來越淡薄，若女方經濟條件又優於男方，那麼上門女婿可能因此被防範和歧視，進而造成家庭後期的不穩固，而兩頭婚能有效避免這種情況。

浙江諾力亞律師事務所副主任、省律協婚姻與家庭專業委員會副主任楊慧麗表示，兩頭婚裡，夫妻仍和原生家庭及父母共同生活的特性，使得許多因為現代生活節奏過快、沒有時間照顧子女的夫妻，能依靠父母；而自幼被寵大的獨生子女，獨立生活能力差，婚後仍延續了對原生家庭的依賴性。

「兩頭婚」昨天經媒體披露後，迅速登上微博熱搜，中國新聞網在微博發起是否支持的投票，截至21日上午，「支持，符合潮流趨勢」票數高於反對。但在兩頭婚的評論區，多數網友對這種婚姻形式不以然，認為這是男性占優勢的婚姻模式，「這樣下去更沒人願意生女兒了」。

支持的網友說，一個願打，一個願挨，這就是自由婚姻，而且去除了繁文縟節，結婚更容易，有助於官方鼓勵結婚和生育的政策推動。反對者則表示，這無異是變相讓女方為男方免費生孩子，成了只是傳宗接代的「形婚」，對子女不公平。

中國 微博 投票

上一則

浙江義烏限電無法開工 工廠搶購柴油發電機

延伸閱讀

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬
父母把兒子蒐集的色情影片丟掉 法官：父母要賠

父母把兒子蒐集的色情影片丟掉 法官：父母要賠
媽媽在房間熟睡…11歲女童13樓墜亡

媽媽在房間熟睡…11歲女童13樓墜亡
小概率事件（一一）

小概率事件（一一）

熱門新聞

江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播