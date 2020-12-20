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反壟斷延燒滴滴出行 中國出租車聯盟籲調查

中央社 / 台北20日電

中國祭出「反壟斷法」處罰阿里巴巴等3家企業後，戰火延燒到其他領域。中國出租汽車產業聯盟日前呼籲繼續就叫車平台滴滴出行與Uber合併案進行反壟斷調查，並查處平台其他壟斷行為。

綜合新浪網、香港01報導，中國出租汽車產業聯盟17日去信國家市場監管總局及交通運輸部，稱滴滴出行2016年和優步（Uber）中國合併至今4年多，涉嫌觸及「反壟斷法」中所規定的壟斷行為。

中國出租汽車產業聯盟稱，滴滴出行和優步中國合併後，滴滴出行的月均活躍用戶大幅提升，網約車領域呈現「一家獨大」的格局。2020年5月，滴滴平台的月活躍人數為5439萬人，是第二名首汽約車的22倍多，仍占據絕對的市場支配地位。

中國出租汽車產業聯盟指控，滴滴涉嫌存在經營者濫用市場支配地位，實施行業壟斷的行為，通過從事非法營運進行不公平競爭、搶占市場份額。

中國出租汽車產業聯盟還指控，滴滴出行違反網約車管理相關法規，在多個城市繼續向不符合資格的車輛和人員派發訂單，還在2020年3月推出花小豬平台，採用補貼和低價方式，在三四線城市中搶占巡遊車和正規網約車市場，嚴重違背公平競爭原則，擾亂行業秩序，企圖形成新的壟斷。

21世紀經濟報導，滴滴出行與優步中國2016年8月1日合併後，在中國占有的市場份額就超過90%。此後，行業內關於這起巨頭之間的併購對行業競爭形態的影響掀起諸多爭論，其中就涉及是否存在壟斷行為。

報導說，中國國家監管部門一直在針對滴滴和優步中國合併案進行反壟斷審查。從2016年9月開始，幾乎是滴滴和優步中國合併的同時，中國國家商務部就表態已展開反壟斷調查。

此後，中國商務部又多次表示，正在根據相關法律法規對此案進行反壟斷調查。

2018年3月，隨著國家市場監督管理總局成立，反壟斷執法工作職能從商務部轉移至市場監管總局。中國出租汽車產業聯盟在上述文件中特別對此表示「自那以來，公眾尚未看到關於此案的調查進展以及最終結果。」

中國 汽車 商務部

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