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「上山吃泡麵」暴紅 中國遊客亂丟泡麵碗毀河南美景

記者林汪靜／即時報導

河南洛陽老君山景區入冬迎來降雪，但今年冬天該景區不像往年般進入淡季，全因搭上了「網紅景點」的順風車。大陸網路社交平台流傳一句「遠赴人間驚鴻宴，老君山上吃泡麵」的順口溜，吸引許多遊客上山吃泡麵打卡。然而，有網友爆料，老君山頂泡麵碗堆積，破壞了有如仙境般的美景。

央視新聞報導，不少大陸遊客登上老君山後，吃一碗熱氣騰騰的泡麵、拍一段影片發到社交平台上，成為打卡該景區的標準操作，而遊客的暴增後，有些遊客在景區亂丟垃圾，造成老君山頂上泡麵碗堆積的亂象。

老君山景區目前仍有不少遊客在此吃泡麵打卡，但垃圾問題已獲緩解，大量的餐後垃圾已經被及時清理。

老君山文旅集團副總經理潘苗表示，往年這個時候遊客大約一、兩千人；今年平日周一到周五，每天的上山客流量，在7、8千左右，而周六、周日達到最大承載量1萬人。潘苗說，他們的內部管理就是在這段時間暴露出漏洞，對山頂上工作人員及商家的要求都有待加強，景區之後也會對商戶進行引導，讓他們盡量豐富餐飲服務，滿足遊客不同的需求。

為應對客流，景區臨時加派更多環衛工人（清潔人員）投入，目前人力似乎已經可以應付日常的清潔需求。老君山景區正在規畫的管理辦法為試行每天限流1萬人遊覽，同時，景區還宣導遊客自發將垃圾丟進垃圾桶裡，從源頭控制。

有大陸遊客說，確實不能亂丟垃圾。天這麼冷，一定要為環衛工人減少一些不必要的負擔，「而且太危險了。」

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