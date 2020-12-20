繼螞蟻後 京東、百度、騰訊下架網路存款產品

繼螞蟻之後，京東、百度、騰訊均下架網路存款產品。（取材自澎湃新聞）

中國 互聯網（網路）存款行業或將迎來規範。在螞蟻集團下架全部互聯網存款產品後，越來越多的互聯網金融平台跟進。

據澎湃新聞從京東金融相關人士獲知，京東金融APP已停止新增上線互聯網存款產品、停止新用戶購買相關產品，並已對存量客戶和業務進行調整：相關產品將只對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響。

報導指出，近年，中國商業銀行尤其是中小銀行借助互聯網金融平台推出存款產品，成為一種新的趨勢。

據中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦透露，加總目前11家頭部平台（被認為實力最強也最安全的一線P2P平台）上展示的銀行，涉及存款在售的銀行50多家，絕大部分為中小銀行，單戶存款金額大都在50萬元人民幣 以下。

與傳統銀行線下存款相比，互聯網存款門檻低、利率高，但監管缺失。

孫天琦在11月的「數字（數位）金融領域監管科技探索與應用研討會」上表示，互聯網存款業務帶來涉及存款營銷行為、違規宣傳存款保險 保障、地方法人銀行突破地域限制展業、中小銀行流動性管理面臨挑戰等問題。並且12月15日在第四屆中國互聯網金融論壇上，他提出，互聯網金融平台開展此類金融業務，屬「無照駕駛」的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。

此後，已有包括螞蟻集團在內的多家互聯網公司撤下互聯網存款產品。

螞蟻集團12月18日表示，據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

另據21世紀經濟報導，繼支付寶後，度小滿金融、騰訊理財通、攜程金融APP也全部下架了互聯網存款產品。