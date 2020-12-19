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鐵礦石為北京罩門？中澳過招勝負尚未分曉

中央社台北19日電
中澳關係持續緊張，與澳產鐵礦石息息相關的中國鋼鐵產業開始感受到貿易爭端帶來的陣痛。圖為示意圖。（Pixabay）
中澳關係持續緊張，與澳產鐵礦石息息相關的中國鋼鐵產業開始感受到貿易爭端帶來的陣痛。圖為示意圖。（Pixabay）

中澳關係持續緊張，就在澳洲葡萄酒等產業因中國的懲罰性關稅而受到嚴重打擊之際，與澳產鐵礦石息息相關的中國鋼鐵產業開始感受到貿易爭端帶來的陣痛，兩國此輪貿易過招勝負尚未見分曉。

綜合德國之聲中文網等報導，連日來鐵礦石價格飆升，對澳洲政府注入巨額稅收收入，而中國每年從澳洲進口的鐵礦石總規模約10億噸，哪怕只是每噸價格一、兩美元的波動，都會對中國相關行業造成巨大影響。

對於鐵礦石是否可能成為鉗制中國的最後「殺手鐧」，澳洲廣播公司（ABC）日前分析，鐵礦石正是澳洲最有力的反制武器。

分析說，作為全球第二大經濟體，中國經濟成長主要依靠基礎建設來帶動，例如房地產或是高鐵，這些產業全都需要鋼鐵，而鐵礦石正是其中不可或缺的原料。若缺少鐵礦石，中國經濟增速將下滑、失業率會上升，隨之而來的社會動盪將是北京當局最不樂見的。

中國鐵礦石65%都來自澳洲。巴西是世界第二大鐵礦石產地國，但去年淡水河谷（Vale）發生事故後，產量停滯不前，一時間難以替代澳洲的地位。中國本土雖有豐富鐵礦資源，但大多是「貧礦」，開採代價太高。

分析認為，將鐵礦石視為中國的「罩門」，並不為過，中國鋼鐵行業面對鐵礦價格飆升的惱怒也在意料之中。中國社群媒體出現一些聲音說，北京對澳洲出口農產品「下狠手」徵關稅，其實是「殺敵一千、自損八百」。

另一方面，也有澳洲輿論反對以鐵礦石作為杠桿來反擊中國。澳媒「新日報」（The New Daily）引述國際貿易法學者迪列托（Giovanni Di Lieto）指出，對澳洲來說，中國是巨大的原材料出口市場，一旦雙邊關係徹底崩潰，澳洲將很難找到替代市場。

迪列托表示，澳洲對日本和韓國的出口已達到最高水平，而印度的需求量目前暫時還不足以取代中國，「認為我們可以用其他的市場來代替中國，這是一種妄想」。

另據美國財經媒體CNBC報導，中國也正針對鐵礦石供給來源尋求多元化調整。澳洲投資諮詢公司Shaw and Partners認為，中國有可能寄望於西非國家幾內亞，並為此投資重金。

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