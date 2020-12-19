反制美 中國發布「外商投資安全審查辦法」

中國商務部、國家發展改革委19日發布《外商投資安全審查辦法》。(取自中國發改委官網)

中國 商務部、國家發展改革委19日發布《外商投資 安全審查辦法》，對可能影響國家安全的外商投資進行安全審查，專家指出，中國近來持續放鬆外資准入限制的同時，除去常態化的反壟斷審查，對外商投資的安全審查正成為中國監管外資併購活動的又一抓手。這這項新制也被視為是中國為了反制美國貿易制裁採取的舉措。

《外商投資安 全審查辦法》將於公布之日起30日後正式施行，也就是在明年1月18日正式上路。

中國《外商投資法》今年初實施，第35條明確規定：國家建立外商投資安全審查制度，對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查。

今年4月中國國家發改委宣布接替商務部負責外商投資安全審查窗口職責，在中國對外宣揚鼓勵外商投資的大背景下，外資在進行併購、投資，也必須更加小心交易可能觸及安全審查，特別是某些敏感行業會受到重點關注。

金融界網站報導，《安審辦法》共23條，以《外商投資法》《國家安全法》為主要法律依據，根據《安審辦法》，國家建立外商投資安全審查工作機制，對外商投資安全審查制度作出較為全面系統的規定，以在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險，為更高水平對外開放保駕護航，助力搆建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。工作機制辦公室設在國家發展改革委，由國家發展改革委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作。

值得注意的是，《安審辦法》明確規定根據其他國家在投資方面歧視性的限制、禁止措施，採取相應的對等措施，這意味安全審查機制也可能成為中國應對國際投資、貿易衝突的反制手段。

同時，受制安全審查的外商投資併購對象可以分為兩類，一是關係國防安全的境內企業，只要外國投資者直接或間接獲得該等企業的資產或股權，即觸發安全審查要求；二是非涉及國防安全，但涉及重要農產品、能源和資源、基礎設施、運輸服務、關鍵技術、重大裝備等涉及國家經濟安全行業的境內企業。

《外商投資安全審查辦法》明年1月中上路，發改委外商投資安全審查工作機制辦公室今日強調，在實施好《安審辦法》同時，也將繼續擴大對外開放，積極推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，健全准入前國民待遇加負面清單管理制度，在土地供應、稅費減免、資質許可、標準制定等方面對內外資企業一視同仁，繼續有序擴大對外開放，出台新版鼓勵外商投資產業目錄，繼續鼓勵外商投資先進製造、現代服務、節能環保等領域，打造高標準市場化法治化國際化營商環境。