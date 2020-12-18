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傳美再列80中企黑名單 中方：打壓又一例證

中新社／北京12月19日電
傳美將80家中國公司列入貿易黑名單，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上表示，如果這個消息屬實，中方堅決反對。(美聯社)
傳美將80家中國公司列入貿易黑名單，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上表示，如果這個消息屬實，中方堅決反對。(美聯社)

就有報導稱美方或將把包括中芯國際在內的約80家中國公司列入貿易黑名單，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上表示，如果這個消息屬實，這將是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，中方對此堅決反對。　　

汪文斌指出，美方將經貿問題政治化，違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則，違反國際貿易規則，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞。

「我們敦促美方停止無理打壓外國企業的錯誤行為。中方將繼續採取必要措施維護中國企業的正當權益。」汪文斌說。　　

另有記者提問，美國能源部長簽署了一項命令，禁止關鍵國防設施供應商從中國進口部分零部件，以保護美國國家安全免受網絡攻擊。你對此有何評論？　　

汪文斌表示，中方堅決反對美方在拿不出任何真憑實據的情況下，以所謂國家安全為藉口，無端污衊抹黑中國，公然打壓中國企業。美方有關做法嚴重違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈，將會損害美國自身利益和形象。　　

汪文斌強調，我們敦促美方停止將經貿問題政治化，停止泛化國家安全概念打壓外國企業的錯誤行為，為中美經貿合作提供開放、公平、非歧視性的環境。

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