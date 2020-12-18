我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北維州華裔醫師接種新冠疫苗：打完無任何不良症狀

香港重要雙節 雖然「媽媽聲連天」仍會「搞搞新意思」

香港特派員 李春

香港人一年四季，有好多節要過，但最看重的其實是冬至和聖誕雙節，這兩節正好是香港這城中西混雜的特色，冬至過成節是香港特色，所謂「冬至大過年」，把冬至節過得跟春節一樣隆重，至於聖誕就不用說了，英治百年，香港的聖誕一年最熱鬧。

冬至緊挨聖誕，然而香港完全沒有這兩節的氣氛，連年年都要以這兩節為大機的商家，今年也無精打采，報上連聖誕大餐廣告都沒了。

往年冬至和聖誕前後，應當是香港鬧市最熱鬧的一段日子，這兩天晚間去灣仔，只見一片清冷，再往東走到銅鑼灣，更出人意料是一片死寂。想來這跟港府下令晚上六點後不准營業堂食有關，香港人愛吃吃喝喝，晚上七、八點鐘才是飯點，銅鑼灣和灣仔食肆林立，大日子熱鬧到午夜也不奇怪，現在餐廳食肆晚上關門，連24小時營業的小麥當勞都只留一個窄道通往櫃台，街上哪裡還留得住人。

面對大風大雨、大災大難，香港人除了對疫情對政府「媽媽聲連天（罵聲連天）」，還是會想「搞搞新意思」。近日就有一些社會企業出聲，說是現在外面沒了過節的場所，可以因應需要，來安排布置不同的過節主題派對，但反應不大熱烈，公司老闆們沒了跟員工熱鬧一下的想法，更多公司員工還在憂慮這節過完不知還有沒工開。

香港各行各業，公認最慘的是觀光業。這個行業中人最近呼籲港府，盡快放寬海外旅客經香港國際機場中轉至中國大陸目的地限制，又說希望港府幫忙爭取大陸來扶持旅遊業恢復，至少令香港跟廣東、澳門重開旅遊合作。但港府自身難保，這些呼聲看來不可能有回應。

除了觀光業令人同情，香港疫情風聲日緊下，醫護人員的安全也再度令人擔心。香港前些日子有不少疫情爆發的群組，如闊太們的「舞廳群組」，人人都拿來當笑話講，周末新現「醫護家族群組」說是一家族中兄弟二人加上兄嫂，分別是三間醫院的醫生和護士，但同期確診，人人聽到都說害怕了。

香港 疫情 觀光

上一則

王毅：中美在亞太地區可以有「共同朋友圈」

延伸閱讀

國務院更新香港旅遊警示 指前政府官員、記者恐遭拘

國務院更新香港旅遊警示 指前政府官員、記者恐遭拘
港政府總部舉行公務員宣誓基本法儀式 由林鄭見證

港政府總部舉行公務員宣誓基本法儀式 由林鄭見證
2020非常年 不一樣的聖誕 麻州州長提醒這樣過

2020非常年 不一樣的聖誕 麻州州長提醒這樣過
麻州聖誕燈景「疫」改形式 璀璨依舊

麻州聖誕燈景「疫」改形式 璀璨依舊

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00
女娃的皮膚紅潤，小手挺有勁兒的。（取材自微信）

第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

2020-12-13 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天
兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億

兩黨共識：紓困案加班也要通過 規模將達9千億