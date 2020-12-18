中國螞蟻集團所有網路存款產品 突全面下架

螞蟻集團旗下的支付寶，18日突然下架所有互聯網存款產品。(路透)

中國 最大網路金融機構螞蟻集團持續遭到整頓。中國媒體報導，在被點名屬「無照駕駛」的非法金融活動後，支付寶 18日無預警下架所有互聯網存款產品。北京商報指出，除已持有銀行存款產品的用戶外，尚未使用互聯網存款的用戶，其支付寶理財頁面已經看不到銀行存款產品。

對此，螞蟻集團回應稱，根據監管部門對於互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

螞蟻集團重申，將認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。

中國基金報指出，互聯網存款產品以「保本高息」為賣點，過去吸引眾多投資者。在京東、度小滿、支付寶等主流的第三方平台上，合作的銀行家數持續增多，合作的銀行類型也不斷擴大，從最早期僅有幾家民營銀行在第三方互聯網渠道發售創新存款產品，目前則已拓展到農商行、城商行、股份行等規模較大的銀行。

儘管中國監理機關已數度出手，下架一些「活期高息」產品，但由於互聯網存款產品1年期利率 最高可達2.25％，3年期4.125％、5年期4.875％，多數存款產品起存金額僅人民幣50元，且允許提前解約隨時支取，資金一般當天就能到帳，因此吸引不少中國民眾青睞。

不過，中國人民銀行金融穩定局長孫天琦15日指出，近兩年多家銀行在互聯網金融平台推出了存款產品，但互聯網金融平台開展此類金融業務屬於「無照駕駛」的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。

孫天琦表示，平台為客戶購買存款產品提供了購買接口，強勢平台更深一步介入銀行產品和服務的管理，限制客戶在銀行（含大型銀行）渠道（如網銀、手機銀行等）對帳戶和產品進行查詢、交易，只允許在平台操作，平台已成為銀行網點服務的線上延伸，這類平台沒有相關業務的金融牌照，游離於金融監管之外，實質是「無照駕駛」開展金融業務，屬非法金融活動。

孫天琦並稱，部分銀行通過縮短付息周期或發放加息券、現金獎勵等方式，變相提高互聯網平台存款產品利率，更直接突破利率自律定價機制上限。

此外，一些高風險銀行通過互聯網平台吸收存款，以貌似穩定的不穩定資金來源維持其高風險資產運營，進一步加劇自身風險。同時，平台存款的跨地域屬性增加了風險的外溢性，加大了處置難度。