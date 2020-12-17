誰該負責? 美中海上軍事會議22年來首流會 雙方互嗆

今年美中海上軍事安全磋商機制協定會議以視訊舉行，但因雙方未達成共識，中方最終缺席會議，圖為會議開幕，美印太總部官員在等待中方視訊的畫面。(取材自美軍印太司令部官網)

美中海上軍事會議，22年來首度「流會」。美軍印太總部16日發表聲明，稱中共 解放軍拒絕參加14日至16日與美印太總部以視訊形式舉行的美中海上軍事安全磋商會議，並稱這是「中國 不遵守協議的又一個例子」。中方對此表示，會議「流會」責任完全在美方。

中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會上針對上述會議表示，美方的指責「完全站不住腳」與「不負責任」；中共海軍也反批美方「霸凌 」，沒有遵守雙方共識。

美軍從1998年以來，與中國軍方定期會晤。今年由於疫情原因，雙方改為視頻會議。按原定計畫，中國將參加在12月14日至16日舉行、與「海上軍事安全磋商機制協定」（MMCA）相關的會議，會議討論的主要問題是海事安全。

美國之音報導，美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）海軍上將在16日發布的一份聲明中說，中國沒有如約出席原定的會議，「這應該成為今後所有要跟中國達成協議的國家的一個警示」。

戴維森表示，美方對這個協議作出的承諾依然有效，「我們向解放軍提出要以符合協議章程和目的的方式進行對話，就操作安全議題進行對話」。

中共海軍新聞發言人劉文勝稱，「美方有關言論完全是顛倒黑白、混淆視聽」，會議未能如期舉行是因為美方未遵守雙方共識。

根據劉文勝的說法，中方早在上月就針對會議安排提供建議，但雙方在議題設定、會議時程與性質等方面皆未獲致一致看法，暗示中方因而缺席，並控美方企圖強迫中方與會形同霸凌，要求美方應「切實尊重協定內容」。

劉文勝說，「美方這些不專業、不友好和不具建設性的做法，體現了美方一貫的霸凌作風，違反國際慣例，違反中美兩國防務部門1998年簽署的『關於建立加強海上軍事安全磋商機制的協定』中有關相互尊重和協商一致的原則，損害中國海軍與印太總部之間的信任」。

劉文勝表示，相互尊重和協商一致是中美兩軍處理任何問題的原則。中方高度重視中美海上軍事安全磋商機制，願繼續就會議有關事項與美方保持溝通。希望美方切實尊重「協定」內容，不要合則用、不合則棄，動輒指責他人，推卸自身責任，真正與中方相向而行，盡早就有關問題與中方達成一致，推動會議順利舉行。