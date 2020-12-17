我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日確診逼近25萬 死亡破31萬 雙雙創新高

新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州

京東借貸廣告翻車 被批低俗後道歉：我們做錯了

中國新聞組／北京18日電
京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）
京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）

中國京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友強烈質疑。視頻中，一農民工因母親暈機被推薦借網貸升級商務艙。該視頻上線後被瘋狂傳播，被質疑三觀扭曲、低俗。

京東集團17日晚聲明，就借貸廣告一事道歉，表示「沒有任何理由 我們完全做錯了」。

這則廣告視頻中，一名身穿迷彩服的男子因為母親噁心想吐，向空乘緊急求助，希望能開窗戶或者換座位。空姐回答：「請問您需要升艙嗎？升艙費用是1290。」男子接著打開微信零錢，顯示只有53.12元，很為難地說不用了。

這時，後排一個西裝革履的男子接話說：「升，升艙的錢我來出。」然後拿過男子的手機，一頓操作在京東金條的備用金上借了15萬，並豪氣地說：「急用錢的時候隨用隨取，別被沒有禮貌的人笑話了！」

男子提出怕網貸不安全，西裝男子表示，京東金融是「大品牌」，「新用戶30天內免息，萬元日息最低1.9元，還沒有一瓶水貴。」短視頻廣告的結尾，還細緻地附上了借款的實際操作流程。

不少網友認為，這則廣告背後的價值觀扭曲，鼓勵網貸借款等方式，並不應被提倡。

來源：YouTube

鳳凰網報導，這並非互聯網金融平臺第一次因廣告問題引發爭議。不久前，360集團下屬360借條投放的借貸廣告更為大膽，廣告內容為一空姐打扮女子向一身穿破爛服裝的男子推銷360借條，稱只有在360借條上借錢才能嫁給他，「你家那麼窮，我憑啥嫁給你？」視頻引發爭議之後，360借條也是致歉、下線。

上市受阻的螞蟻集團也未能倖免。此前，螞蟻投放了多條花唄平面廣告，包括施工隊長借錢給女兒過生日、哥哥借錢給上了大學的妹妹買電腦、畢業生借錢環球旅行、外賣員借錢上成人本科，試圖將借貸服務與美好生活劃上等號，卻矢口不提借貸服務的風險，受到諸多批評。

京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）
京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）

微信 中國 手機

上一則

太極拳、送王船申遺成功！中國總數世界第一

延伸閱讀

京東集團砸7億美元 進軍社區團購

京東集團砸7億美元 進軍社區團購
又有富二代翻車…女星母親被爆老賴 「被限制消費」

又有富二代翻車…女星母親被爆老賴 「被限制消費」
京東創辦人劉強東「持續卸任」 今年卸任公司職務達230個

京東創辦人劉強東「持續卸任」 今年卸任公司職務達230個
京東傳明年IPO 估值400億美元

京東傳明年IPO 估值400億美元

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00
女娃的皮膚紅潤，小手挺有勁兒的。（取材自微信）

第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

2020-12-13 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房
9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金
Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課