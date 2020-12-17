京東借貸廣告翻車 被批低俗後道歉：我們做錯了

京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）

中國 京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友強烈質疑。視頻中，一農民工因母親暈機被推薦借網貸升級商務艙。該視頻上線後被瘋狂傳播，被質疑三觀扭曲、低俗。

京東集團17日晚聲明，就借貸廣告一事道歉，表示「沒有任何理由 我們完全做錯了」。

這則廣告視頻中，一名身穿迷彩服的男子因為母親噁心想吐，向空乘緊急求助，希望能開窗戶或者換座位。空姐回答：「請問您需要升艙嗎？升艙費用是1290。」男子接著打開微信 零錢，顯示只有53.12元，很為難地說不用了。

這時，後排一個西裝革履的男子接話說：「升，升艙的錢我來出。」然後拿過男子的手機 ，一頓操作在京東金條的備用金上借了15萬，並豪氣地說：「急用錢的時候隨用隨取，別被沒有禮貌的人笑話了！」

男子提出怕網貸不安全，西裝男子表示，京東金融是「大品牌」，「新用戶30天內免息，萬元日息最低1.9元，還沒有一瓶水貴。」短視頻廣告的結尾，還細緻地附上了借款的實際操作流程。

不少網友認為，這則廣告背後的價值觀扭曲，鼓勵網貸借款等方式，並不應被提倡。

來源：YouTube

鳳凰網報導，這並非互聯網金融平臺第一次因廣告問題引發爭議。不久前，360集團下屬360借條投放的借貸廣告更為大膽，廣告內容為一空姐打扮女子向一身穿破爛服裝的男子推銷360借條，稱只有在360借條上借錢才能嫁給他，「你家那麼窮，我憑啥嫁給你？」視頻引發爭議之後，360借條也是致歉、下線。

上市受阻的螞蟻集團也未能倖免。此前，螞蟻投放了多條花唄平面廣告，包括施工隊長借錢給女兒過生日、哥哥借錢給上了大學的妹妹買電腦、畢業生借錢環球旅行、外賣員借錢上成人本科，試圖將借貸服務與美好生活劃上等號，卻矢口不提借貸服務的風險，受到諸多批評。