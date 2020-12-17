月球樣本是否與美國分享 中國：要看對方政策

12月17日淩晨，嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，採用半彈道跳躍方式再入返回，在內蒙古四子王旗預定區域安全著陸。 新華社

「嫦娥五號」月球探測器今晨返回地球，中國 國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華下午被問到是否會與美國太空 總署分享樣本時表示，中美能不能合作，要視美國政府政策。

中國國務院新聞辦公室下午在北京舉行「探月工程嫦娥五號任務」記者會，根據中國網文字實錄，吳艷華在會中表示，這次「嫦娥五號」所採得的月球樣品將作為科學研究、科普教育公開展覽之用。

他還提到，未來會依據國際合作公約，發布月球樣本和數據管理辦法，部分樣本也可能會按國際慣例作為國禮相送，聯合國外空司已提出請求，目前正在商討。

據香港電台報導，吳艷華在會中被問到，中方是否會將月球樣本分享給美國太空總署，他表示，能不能與美方合作，主要視乎美國政府政策；中方願意在平等互利、和平利用、合作共贏的基礎上，與美方政府機構等開展真誠友好的合作。

他接著說，中方願意與各國志同道合的機構和科學家，共享月球樣本，包括探測數據，進行科學分析，但遺憾的是美國已限制美國太空總署等官方機構，與中國航天部門往來合作。

關於月球樣品科學研究，中國科學院國家天文台研究員、探月工程三期副總設計師李春來表示，會針對結構構造、物理特性、化學成分、同位素組成、礦物特點和地質演化等，在實驗室進行長期、系統性研究。

李春來也提到，俄羅斯和美國過去的9個月表採樣點，都在月球緯度30度的範圍，而嫦娥五號的採樣點選擇了43度的風暴洋東北角玄武岩區域，是全新採樣區域與樣品研究。

他表示，這對月球表面的風化作用、火山作用和區域地質背景、區域地質演化方面應會作出很多科研貢獻。

對於中國未來的太空計畫，吳艷華表示，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器目前正在前往火星的途中；嫦娥六、七、八號，小行星探測、火星取樣返回、木星系探測等任務也將按計畫陸續實施。

新華社今天也引述中國探月工程總設計師吳偉仁表示，中國將在2030年前在月球南極建設科研站基本型，之後逐步擴大規模，進而在月球上開採礦物。