馬雲又有壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止

馬雲。(中新社)

由馬雲 擔任校長的湖畔大學，其雲南分校已於10日終止招標規劃。這是近期與馬雲相關的事件中，除了螞蟻集團上市喊停、投資 公司被反壟斷法罰款，又一負面消息。

根據雲南省委宣傳部的微信公眾號「雲南發布」，昆明市政府8月25日與湖畔大學簽署湖畔大學雲南分校合作框架協議，第一座湖畔大學分校選址昆明。當時雲南省委書記陳豪、省長阮成發還會見了馬雲等企業家。

雲南日報社旗下春城晚報報導，12月1日， 昆明市西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處發布，湖畔大學雲南分校白魚口彩雲灣夢想小鎮項目控制性詳細規劃招標公告。但是10日再度發出公告，指因該片區控規編制範圍調整，現終止此規劃項目。

招標公告顯示，此案原本規劃範圍總面積約1281公頃，其中建設用地面積約903公頃，農林用地及水域面積約378公頃。這項大面積的工程，建設資金全部來自政府。

「雲南發布」指出，湖畔大學雲南分校是要「立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞培養企業人才，打造國際化一流社區和創新創業城」。

湖畔大學是由中國企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦，位於杭州西湖浴鵠灣附近。

湖畔大學的學員必須是創業3年以上的創業者。新浪科技報導，今年10月20日該校5周年校慶時，馬雲表示，過去5年內有1萬1788名學生報名湖畔大學，最終錄取251名，入學率僅2%，學員入學時的平均年齡為38歲。他並表示，湖畔大學使命是「發現並訓練具有企業家精神的創業者」。

不過，湖畔大學並非中國教育部 轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織。

馬雲及其創辦的阿里巴巴集團近來一些動態頗受關注。先是馬雲在10月下旬的外灘金融峰會演講得罪高層，關聯公司螞蟻科技集團原定11月初上市喊停，隨後當局祭出對網路平台的反壟斷法規，並在12月14日對阿里巴巴投資有限公司的收購案處以人民幣50萬元罰款。