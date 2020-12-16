中國「嫦娥五號」攜帶月壤 成功返回地球

攜帶月壤的大陸嫦娥五號返回器成功返抵地球，其表面燒灼焦黑。（新華網）

歷經23天的飛行，攜帶月壤樣品的嫦娥五號返回器已在17日凌晨1點59分成功降落在內蒙古四子王旗著陸場。

中共總書記習近平隨即發來賀電，向探月工程任務指揮部並參加嫦娥五號任務的全體人員致以熱烈的祝賀和誠摯的問候。

習近平在賀電中指出：「嫦娥五號任務作為中國 複雜度最高、技術跨度最大的航太 系統工程，首次實現了中國地外天體採樣返回。這是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就，標誌著中國航太向前邁出的一大步，將為深化人類對月球成因和太陽系演化歷史的科學認知作出貢獻。對你們的卓越功勳，祖國和人民將永遠銘記」。

習近平強調：「人類探索太空 的步伐永無止境。希望你們大力弘揚追逐夢想、勇於探索、協同攻堅、合作共贏的探月精神，一步一個腳印開啟星際探測新征程，為建設航太強國、實現中華民族偉大復興再立新功，為人類和平利用太空、推動構建人類命運共同體作出更大的開拓性貢獻」。

為協助嫦娥五號返回器安全準確著陸，16日下午在預定地著陸場萬里之外的印度洋上，中國的衛星海上測控部所屬的遠望3號船即抵達測控任務海域，為其保駕護航。

昨夜內蒙古四子王旗夜間攝氏零下30度，對地面工作人員的準備是一大考驗。在嫦娥五號軌道器和返回器分離後，地面的搜索直升機即先於車隊啟動，飛往搜索區域上空，以著陸點為中心，呈四角分佈之勢待命搜尋。

「再入返回」這段旅途，堪稱本次任務最關鍵、最受關注的一段航程—返回器從距地球5000公里的太空中，以每秒約11.2公里的速度滑行進入大氣層，通過自主調整姿態，借助升力再「跳」出大氣層，然後再第二次「躍」入大氣層，直到下降到開傘高度（距地面10公里）。這意味著它將兩次進入會遮罩電磁波的黑障區（地球上空35公里～80公里的大氣層間），與外界失去無線電聯繫。

這種半彈道跳躍式再入返回方式，被形象地比喻成「打水漂」，意在模擬未來嫦娥五號探測器返回地球。

選擇「跳躍式再入」，可用較小的再入角，斜向下進入大氣層，依靠迎面的大氣阻力產生的向上分力即氣動升力，提升高度。衝出大氣層後，做一段彈道式飛行，再進入大氣層（也可以多次出入大氣層），每進入一次，都可利用大氣阻力進行一次減速。

以這樣的方式返回，飛行距離和時間明顯拉長，對於落點的調整就有了很大餘地，可使返回器儘量落到理想著陸區域。歷史上，以接近第二宇宙速度（每秒11.2公里）再入大氣層的航天器不少採用「跳躍式返回」。

此外，要確保返回器再入返回成功，防熱技術也是關鍵。返回器面臨的峰值熱流密度、總加熱時間、總加熱量等一系列資料，得經受超過2000度高溫的長時間燒蝕。

11月24日凌晨04時30分，長征五號遙五運載火箭在海南文昌航太發射場點火升空，送嫦娥五號奔向月球。