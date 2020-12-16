我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

兵馬俑原來是組裝的？推測採「多渠道供應」

記者蔡敏姿／即時報導
西安秦皇陵兵馬俑。(取材自央視新聞)
西安秦皇陵兵馬俑。(取材自央視新聞)

「世界八大奇蹟」之一的西安秦皇陵兵馬俑有新發現，秦始皇帝陵博物院與英國倫敦大學學院（UCL）組成的研究團隊，探究兵俑的生產模式，推測採用「多渠道供應」模式，由多個作坊生產相同的產品，組裝而成，且可能是一種「規模經濟」。

央視新聞報導，該報告為「秦始皇兵馬俑生產、後勤與供應鏈管理的地球化學證據」，在國際著名科技考古期刊 Archaeometry上發表秦俑生產模式研究的新成果。

學術界曾推測秦兵馬俑採用模塊化的生產方式，大量的手臂、腿、頭和其他部位進行批量生產，各組件以不同的方式組裝，經處理後形成如今所見的形態。為深入研究秦兵馬俑的生產模式，研究團隊採用便攜X射線螢光光譜的分析方法，對秦俑一號坑內保存的28件文物藏品開展原位無損檢測，獲取其地球化學數據並統計分析。

研究發現，陶俑與鋪地磚、陶帶圈、沉積土的成分顯著不同，這與陶俑原料中大量的砂質羼和料（SiO2）有關，這使得土料中的微量元素比率發生變化；同一陶俑身體各部位的成分相近，而不同陶俑同一身體部位的成分具有明顯差異，這說明陶俑並非為模塊化生產，很可能由不同的作坊獨立製作。

鎧甲武士俑中，帶有「咸陽」與「宮」陶文的陶俑，能夠從成分上區分開來，這似乎支持「咸陽」與「宮」代表兩個不同作坊的觀點。

研究團隊認為，秦兵馬俑的生產採用「多渠道供應」模式，由多個作坊生產相同的產品。「宮」作坊的工匠是「中央專家」，擁有自己的戳印，可能負責質量要求較高的產品，是秦俑製作工程中官方「內部供應鏈」的一部分。

「咸陽」與其他作坊的工匠提供更多的補充產品，大多在陶俑上刻畫自己的標誌。這種多渠道供應鏈管理，很可能是一種「規模經濟」，以便於在較短的時間內完成這項前所未有的工程，減少因技術困難或停工帶來的風險。

檢測 倫敦 英國

上一則

安徽一批本土雞腿外包裝 驗出新冠病毒

延伸閱讀

亞企明年獲利 投行估增20%

亞企明年獲利 投行估增20%
適量飲用咖啡 有益健康

適量飲用咖啡 有益健康
防護卡消滅新冠病毒？科普媒體教華人別信

防護卡消滅新冠病毒？科普媒體教華人別信
金麒麟即沖即溶薑品系列驅風寒、暖胃、提神 伴您過冬

金麒麟即沖即溶薑品系列驅風寒、暖胃、提神 伴您過冬

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
連日本女星都被收服！提到林志玲和AKIRA秒變小粉絲

連日本女星都被收服！提到林志玲和AKIRA秒變小粉絲