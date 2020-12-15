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16國對中製新冠疫苗投「信任票」 將採購5億劑

中國新聞組／北京16日電
中製疫苗成為搶手貨，圖為科興疫苗。(路透)
中製疫苗成為搶手貨，圖為科興疫苗。(路透)

全球疫情升高，疫苗大戰在各國「開打」，中製疫苗成為搶手貨。中國外交部長王毅14日應約同土耳其外長查武什奧盧通電話時，土方大讚中方的新冠疫苗安全有效，已宣布將從中國緊急採購，為中製疫苗投下信任票。據統計，包括科興在內的中國四款新冠疫苗，已拿到約16國的近5億劑的合同，且數字還在增長中。

綜合聯合早報、華爾街日報、中新社報導，新加坡14日宣布購入科興疫苗供國民免費接種，菲律賓計畫在本周完成與科興的訂購協議。除了土耳其、新加坡及菲律賓3國，目前另有印尼、巴西、智利、埃及等國採購中國的新冠疫苗，CNN的報導認為，中國可能將瓜分全球15%至20%的新冠疫苗份額。本國市場與各國的疫苗需求合計，中國疫苗將有50億劑左右的份額。

王毅在與查武什奧盧通話時表示，今年以來，中土攜手抗擊疫情，在醫療物資提供、抗疫經驗分享、新冠疫苗三期臨床試驗等方面開展了富有成效的合作。

王毅指出，目前第二波疫情正在全球蔓延，中方願堅定地同土耳其人民站在一起，直到土方最終徹底戰勝疫情，中方願依法依規向土方提供必要協助。

本月初土耳其官方就曾對媒體表示，土耳其政府和中國科興控股生物技術有限公司簽署協議，將購買5000萬劑新冠肺炎疫苗，疫苗將會分批在今年12月、明年1月和2月供應。據悉，1000萬劑可望在年底前獲得供應。

有媒體報導，中國的疫苗開發迅速，其中四款疫苗（國藥兩款、科興一款、康希諾一款）已在海外展開大規模臨牀三期試驗。按照美國杜克大學跟蹤的預購情況，按照杜克大學跟蹤的預購訂單情況，巴西和智利已分別簽署了6000萬劑科興生物的疫苗訂單，是科興生物目前最大的海外新冠疫苗訂單，土耳其5000萬劑，加上之前印尼等國的訂單，僅科興疫苗目前公開的訂單數，就已接近3億劑。

此外，有媒體日前報導，菲律賓計畫在本周完成與科興的訂購協議，以獲得2500萬劑新冠疫苗，在明年3月前交付使用。

此外，環球網報導，外交部發言人汪文斌15日回答印度籍記者提問，指中方多次強調，新冠疫苗研發成功後，將作為全球公共產品。中國疫苗是否會免費向其他國家提供？

汪文斌表示，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。中國是言而有信的，我們說到就一定會做到。我們正在以實際行動履行所作承諾。

中國科興120萬劑疫苗日前抵達印尼雅加達 。(Getty Image)
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