美智庫報告：逾57萬新疆維吾爾人被迫手工摘棉

圖新疆民眾摘取棉花。(中新社)

華府智庫「全球政策中心」一份報告指出，在中國 政府的強制勞動計畫下，中國西北部新疆地區有數十萬少數族裔勞工被迫手工摘取棉花。

過去已有人權倡議者表示，新疆地區存在龐大的法外集中營網絡，囚禁了至少100萬人。中國則稱那些是為了抑制極端主義而設的職訓中心。

全球政策中心（Center for Global Policy）參考政府文件，於14日發布報告表示，新疆內部3個維吾爾族為主的區域，2018年送了至少57萬人去摘棉，作為國家強迫勞動力轉移計畫的一環。

據研究者估計，被迫參與新疆摘棉的總人數，比上述數字多出「幾十萬」。

北京 雖稱「職訓中心」人員已全數「結業」，但有消息指出，許多昔日被拘留者被轉送工廠從事低技術製造業工作。

全球政策中心的報告引述政府文件表示，勞動力轉移計畫的參與者被警方嚴密監控，進行「點到點」式轉移、「軍事化管理」和意識形態訓練。

披露政府文件的曾德恩（Adrian Zenz）在報告中寫道：「把勞動力轉移至摘棉，涉及強迫勞動的風險顯然非常高。」

「一些少數族裔可能對這項程序表現某種程度的贊成，他們可能獲得經濟上好處。然而…要定義何為強迫、何為當地人同意，是不可能的。」

報告也指出，官員有強烈意識形態動機來實施這項計畫，因為提高鄉村收入，可讓官員達成國家下令的減貧目標。

中國強烈否認新疆維吾爾人遭強迫勞動的指控，並反控美國 想打壓新疆企業。北京也稱訓練和工作計畫以及改善教育，有助撲滅區內極端主義。

新疆是全球產棉中心，產量占全球逾2成。美國人使用的紗線約1/5來自新疆。